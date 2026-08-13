Trịnh Thăng Bình né tránh Hoa hậu Thanh Thuỷ

Phản ứng của Trịnh Thăng Bình khi được hỏi thẳng về Thanh Thuỷ gây chú ý.

Chiều 13/8, loạt sao Việt đồng loạt xuất hiện tại sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long, biến thảm đỏ thành màn "đọ sắc" quy tụ dàn mỹ nhân trong những thiết kế váy cô dâu. Không chỉ các người đẹp gây chú ý, dàn sao nam Vbiz cũng khiến ống kính liên tục phải lia tới, trong đó có Trịnh Thăng Bình.

Nam ca sĩ xuất hiện với diện mạo lịch lãm, lên đồ đúng chuẩn "tổng tài" và ngồi ở hàng ghế đầu của show. Đáng chú ý, sự có mặt của Trịnh Thăng Bình càng khiến dân tình tò mò khi trong đêm thời trang này, Hoa hậu Thanh Thủy - bạn gái tin đồn của anh sẽ đảm nhận vị trí vedette.

Thế nhưng khi được hỏi đến show để dõi theo ai, Trịnh Thăng Bình lúng túng: "Anh cũng không biết có ai nữa". Chưa dừng lại ở đó, khi được hỏi thẳng liệu có biết Thanh Thủy sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong show, nam ca sĩ lập tức có phản ứng "sượng trân", rồi đánh trống lảng: "Ồ vậy hả?". Tình huống này khiến Đinh Mạnh Ninh đang ngồi ngay bên cạnh - phải nhanh chóng "giải cứu" bạn thân: "Anh biết Hoa hậu Thanh Thủy".

Phản ứng của Trịnh Thăng Bình khi được hỏi về Hoa hậu Thanh Thuỷ

Màn đối đáp ngắn nhưng đầy sự vòng vo của Trịnh Thăng Bình lập tức gây bàn tán. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ dường như đang cố né những câu hỏi liên quan đến Thanh Thủy. Bởi lẽ Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy thời gian qua liên tục trở thành tâm điểm soi hint của cư dân mạng. Cả hai nhiều lần xuất hiện trong những khoảnh khắc khiến dân tình đặt dấu hỏi, nhưng chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Chính vì thế, mỗi khi một trong hai có phản ứng né tránh hoặc lúng túng trước những câu hỏi liên quan đến đối phương, cư dân mạng lại càng được dịp bàn tán. Lần này cũng không ngoại lệ. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng càng "né" thì Trịnh Thăng Bình lại càng khiến câu chuyện tình cảm với Thanh Thủy được dân tình chú ý hơn.

Nam ca sĩ ngó lơ, né tránh câu hỏi liên quan đến Thanh Thuỷ

Loạt hint nghi vấn Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ hẹn hò

Thông tin Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ hẹn hò xuất phát từ việc "thánh soi" phát hiện ra nhiều chi tiết như cả hai check in chung địa điểm du lịch, dùng chung món phụ kiện... Mặc dù luôn khéo đăng ở những thời điểm khác nhau nhưng không gì qua được mắt "thám tử showbiz". Chi tiết lộ rõ nhất chuyện yêu đương của Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Quốc tế chính là việc cả hai sử dụng chung xe. Cụ thể, trong những sự kiện gần đây, Thanh Thuỷ được tài xế đưa đón riêng, netizen soi được chiếc xe cô thường sử dụng từng xuất hiện trong MV của Trịnh Thăng Bình.

Chưa dừng lại tại đó, Hoa hậu Thanh Thuỷ còn bị phát hiện check in tại một khu nhà y hệt nơi Trịnh Thăng Bình đang sinh sống. Bằng chứng rõ nhất là khu vực thang máy trong ảnh của Trịnh Thăng Bình trùng khớp với của Hoa hậu Thanh Thuỷ. Tuy nhiên, chi tiết này chưa đủ chứng minh chuyện cả hai đang sống chung, có thể vì mối quan hệ yêu đương nên Thanh Thuỷ thường xuyên xuất hiện tại khu vực này.

Hoa hậu Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình bị bắt gặp tình tứ giữa phố

Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022, sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, nụ cười thân thiện. Thời gian qua, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện thời trang và xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tri thức, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thanh Thuỷ từng tâm sự với chúng tôi: "Dù người đó là người như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm khi nào cưới, xác định sẽ bên nhau thì mới công khai. Gu của tôi trước giờ không thay đổi, tôi muốn tìm một chàng trai có ý chí tiến thủ, hiếu thảo, yêu thương gia đình, sống tử tế. Khi mình luôn phát triển bản thân thì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình".