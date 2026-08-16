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Trịnh Sảng thê thảm sau 2 năm làm vợ bé đại gia

Vy Anh
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Trịnh Sảng hiện tại rất gầy, lưng gù, thần sắc kém trông giống như đang bị bệnh.

Trịnh Sảng rời showbiz Trung Quốc đã lâu sau loạt bê bối đời tư chấn động, nhưng những thông tin liên quan đến cô vẫn được công chúng theo dõi sát sao. Vào ngày 15/8, tờ 163 đưa tin nữ diễn viên đình đám 1 thời vừa bị bắt gặp tại sân bay Mỹ. Cô được cho biết xuất hiện với dáng vẻ bình dân, lầm lũi và cô độc một mình kéo theo chiếc vali to chảng. Theo "team qua đường", Trịnh Sảng hiện tại rất gầy, lưng gù, thần sắc nhợt nhạt xanh xao trông giống như đang bị bệnh. Nguồn tin nhận xét nữ diễn viên sinh năm 1991 hiện tại đã mất hết hào quang và khí chất của người nổi tiếng sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

- Ảnh 1.

"Team qua đường" vừa bắt gặp Trịnh Sảng cô độc, kéo vali to đùng ở sân bay Mỹ. Ảnh: Sina.

- Ảnh 2.

Cô được cho biết bị gù lưng, dáng vẻ gầy gò xanh xao. Ảnh: Sina.

Theo tờ 163 tìm hiểu được, sau khi chấp nhận làm vợ bé nương tựa vào đại gia Diệp Diên Vỹ, cuộc sống của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hiện tại, rắc rối của Trịnh Sảng không chỉ nằm ở chuyện nữ diễn viên "hết tiền" mà là số nợ tiền tỷ cũng như các vấn đề pháp lý bủa vây hậu scandal.

Các nguồn tin cho biết Trịnh Sảng còn đang mắc nợ các đối tác khoảng 120 triệu NDT (474 tỷ đồng). Do dây dưa không trả, cô đã bị liệt vào danh sách thất tín ở quê nhà. Điều này khiến Trịnh Sảng 5 năm qua không dám trở về Trung Quốc. Một khi về nước, cô đối mặt với nguy cơ đi tù. Trịnh Sảng đã thử xin tiền người tình đại gia trả nợ, nhưng bị từ chối. Diệp Diên Vỹ được cho biết chỉ chu cấp 1 khoản nhất định cho mẹ con Trịnh Sảng chi tiêu ở Mỹ. Vì lệ thuộc kinh tế vào Diệp Diên Vỹ, Trịnh Sảng cũng không dám làm phật ý người tình, chỉ có thể nhìn sắc mặt đối phương mà sống.

Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình và sinh con cho vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, không có công ăn việc làm, lại thêm việc bị các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Diệp Diên Vỹ nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bị bắt giam.

- Ảnh 3.

Trịnh Sảng hiện tại không chỉ nợ nần chồng chất mà còn phải nhìn sắc mặt người tình đại gia để sống.

Vào năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

- Ảnh 4.

Trịnh Sảng - Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả 2 sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163

Nguồn: Sina, 163

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Trịnh Sảng

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