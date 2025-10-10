Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia?

Sau khi vướng bê bối đời tư và bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ định cư. 4 năm qua, cô không dám trở về quê nhà vì sợ ra hầu tòa do nợ nần nghìn tỷ không trả và bị kiện. Ở xứ người, Trịnh Sảng không đi làm, sống dựa vào đại gia lừa đảo Diệp Diên Vỹ. Đến ngày 9/10, truyền thông Trung Quốc đã có được thông tin mới nhất về tình hình của Trịnh Sảng ở Mỹ.

Theo nguồn tin của tờ 163, vào Trung thu năm nay, Trịnh Sảng đã theo chân Diệp Diên Vỹ ra ngoài dự tiệc riêng tư do đại gia này và bạn bè tổ chức. Cô không còn giấu giếm mối quan hệ của mình với Diệp Diên Vỹ. Trong bữa tiệc, không chỉ liên tục tiếp rượu, Trịnh Sảng còn bị bắt ca hát nhảy múa phục vụ Diệp Diên Vỹ và bạn bè của người tình. Thậm chí, có người còn khinh thường Trịnh Sảng ra mặt. Hoàn cảnh của cô lúc đó vô cùng ê chề khi bị xem như con rối mua vui cho hội bạn của Diệp Diên Vỹ. Nguồn tin cho biết do sống lệ thuộc vào Diệp Diên Vỹ, Trịnh Sảng không dám cãi lời, phản kháng đại gia này. Ngoài Trịnh Sảng, Diệp Diên Vỹ còn bao nuôi 9 cô gái khác nên cựu diễn viên đành chấp nhận làm mọi thứ để lấy lòng người tình.

Trịnh Sảng được cho biết không còn giấu giếm mối quan hệ của cô với "bố đường" Diệp Diên Vỹ. Cả 2 đã công khai xuất hiện vào Trung thu

Giữa lúc Trịnh Sảng vứt bỏ thể diện làm vợ bé đại gia ở Mỹ, cha mẹ cô được tiết lộ có cuộc sống an nhàn ở Trung Quốc, không đoái hoài gì đến tình hình của con gái. Vài năm trở lại đây, cha mẹ Trịnh Sảng không sang Mỹ thăm con. Điều này khiến dân tình nghi vấn Trịnh Sảng đã bị gia đình từ mặt.

Cha mẹ Trịnh Sảng đã lâu không sang Mỹ thăm con gái

Trước đó, vào đầu tháng 3 năm nay, TikToker Phú Nhị Đại Aka (tên thật Diệp Trịnh Nguyên) đã công khai tố cáo cha anh ngoại tình với Trịnh Sảng, cuỗm hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để bao nuôi nữ diễn viên hết thời. Phú Nhị Đại Aka cho biết người mẹ đáng thương của anh đã vô cùng đau khổ trước hành động bội bạc của chồng.

Theo tờ 163, Diệp Diên Vỹ - người tình của Trịnh Sảng - nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bắt giam của cảnh sát Trung Quốc. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, lại thêm việc các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục cô trên khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Phú Nhị Đại Aka cho biết cha anh có đến 10 cô vợ bé, Trịnh Sảng chỉ là 1 trong số đó. Để chiều lòng Diệp Diên Vỹ, Trịnh Sảng còn phải dọn vào sống chung nhà với các "sugar baby" khác của người tình tội phạm.

Trịnh Sảng chấp nhận là nhân tình của Diệp Diên Vỹ (áo trắng) với điều kiện đại gia này phải chăm lo cho cuộc sống, đồng thời bảo vệ cô trước sự truy đuổi và lăm le trả thù của các chủ nợ

Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế vào năm 2021. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Thời gian qua, cô bị chủ nợ truy đuổi ráo riết. Những người này đe dọa, thậm chí còn thuê xã hội đen ở Mỹ tìm kiếm Trịnh Sảng đòi tiền khiến cô chịu áp lực lớn. Cách đây không lâu, Trịnh Sảng được tiết lộ đã phải chấp nhận mất hết mặt mũi hỏi mượn tiền của bạn trai cũ trong showbiz để xoay xở phần nào nợ nần. Nguyên nhân là căn biệt thự trị giá 150 triệu NDT (gần 5.300 tỷ đồng) của Trịnh Sảng rao bán gần 4 năm qua không có người mua. Nữ diễn viên đã 3 lần hạ giá, chấp nhận chịu lỗ 1 nửa để bán tháo trả nợ nhưng vẫn không tìm được chủ mới. Hiện, Trịnh Sảng mắc nợ hơn 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng).

Trịnh Sảng nợ 7.000 tỷ, nhưng không chịu trả và trốn biệt ở Mỹ

Nguồn: Sina, Sohu