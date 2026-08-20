Trình Quốc hội đề xuất không tổ chức Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao

Tại dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Chính phủ đề xuất không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Nội dung trên được Đại tướng Lương Tam Quang , Bộ trưởng Bộ Công an, đề cập khi trình Quốc hội tờ trình tóm tắt về định hướng, chính sách của dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), sáng 20/8.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thông tin về định hướng, chính sách lớn, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, Chính phủ đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức Cơ quan điều tra với 3 nội dung lớn.

Thứ nhất, bỏ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an Nhân dân; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra của Công an Nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Thứ hai, không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Thứ ba, bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng.

Về thẩm quyền của từng Cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, dự thảo Luật bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho Cơ quan điều tra của Công an Nhân dân và trong Quân đội Nhân dân.

Một định hướng sửa đổi, bổ sung khác là quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh theo hướng được tiến hành điều tra các vụ án hình sự quy định tại các chương từ Chương XIV đến Chương XXIV của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án Nhân dân.

Để bảo đảm sự linh hoạt, tính thống nhất, toàn diện trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra vụ án, Chính phủ đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an Nhân dân và giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân.

Dự thảo Luật lần này cũng hoàn thiện quy định về các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, phường, đặc khu, đồn Công an.

Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi, hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, phường, đặc khu, đồn Công an trong tiến hành tiếp nhận, xác minh ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10) và dự kiến có hiệu lực từ 1/3/2027.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban tán thành việc bỏ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Cơ quan điều tra của Công an Nhân dân và không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

“ Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh khi thực hiện các thay đổi này trên thực tế ”, ông Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.

Về thẩm quyền của từng cơ quan điều tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân và trong Quân đội Nhân dân, đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành phương án giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an Nhân dân; giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội Nhân dân.

Về thẩm quyền điều tra theo loại tội và thẩm quyền điều tra theo lãnh thổ của Điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đánh giá dự thảo Luật sửa đổi đã mở rộng thẩm quyền so với Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành và chưa đồng bộ, thống nhất với quy định tại dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Vì vậy, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị đánh giá tác động kỹ lưỡng và thuyết minh cụ thể về nội dung này.