Trình làng vũ khí laser di động trên khung gầm xe

Một vũ khí laser đang hoạt động. Ảnh: Wikimedia Commons

Nga vừa công bố một hệ thống laser chống drone di động, mở rộng dải vũ khí năng lượng định hướng của nước này.

Hệ thống do Shvabe phát triển dưới quyền quản lý của tập đoàn nhà nước Rostec, tích hợp tất cả các thành phần trong một chiếc xe địa hình, gồm trạm chỉ huy và điều khiển, cảm biến quang-điện tử và nguồn pin có thể sạc lại.

Vũ khí được thiết kế để nhắm vào các UAV cỡ nhỏ, từ quadcopter trinh sát đến các drone FPV ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện nay.

Theo nhà phát triển, laser có thể vô hiệu hóa nhiều mục tiêu trên không trong một cửa sổ tác chiến ngắn, tùy thuộc vào độ cao và điều kiện thời tiết.

Làm mát bằng không khí, chạy bằng pin

Khác với nhiều hệ thống laser phương Tây sử dụng làm mát bằng chất lỏng và máy phát điện ngoài, thiết kế của Shvabe dùng laser làm mát bằng không khí kết hợp pin đặt trên xe để hoạt động êm hơn.

Thiết kế này đơn giản hóa khâu bảo trì, giảm trọng lượng và cho phép triển khai nhanh, với toàn bộ phần cứng chứa gọn trong thùng xe.

Laser gây rối hoặc phá hủy UAV bằng cách làm hư hỏng các bộ phận quan trọng như cảm biến, hệ thống dây dẫn hoặc pin, dẫn tới mất kiểm soát và rơi. Hiệu quả tác chiến thay đổi từ vài trăm mét đến hơn 1 kilômét, phụ thuộc vào tầm nhìn và đường ngắm.

Một vũ khí laser gắn trên xe tải của Nga được giấu dưới lưới ngụy trang và để lộ cảm biến. Ảnh: Shvabe

Lớp phòng thủ cuối cùng

Hệ thống gắn trên xe tải có thể nhận dữ liệu dẫn bắn từ radar, hệ thống mảng âm thanh hoặc các công cụ trinh sát điện tử, cho phép phối hợp với mạng lưới phòng không rộng hơn.

Shvabe định vị hệ thống này như một lớp phòng thủ cuối cùng để phá hủy các drone nhỏ lẻ vượt qua được các vũ khí đạn đạo và pháo thông thường.

Hiệu suất hệ thống vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết; sương mù, mưa, bụi và khói dày làm giảm hiệu quả và có thể buộc tổ lái phải chuyển sang dùng vũ khí truyền thống khi cần thiết.

Theo NextGen Defense



