Trình làng hệ thống tên lửa tiên tiến thay đổi cách thức chiến tranh trên biển

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển có tác dụng giảm áp lực cho các tài sản phòng thủ bờ biển quan trọng khác.

Hệ thống vũ khí hiện đại

Công ty Saab của Thụy Điển vừa trình làng Hệ thống Tên lửa Phòng thủ Bờ biển (Coastal Defense Missile System – CDMS), một nền tảng chống tàu hiện đại, đặt trên bờ, nhằm đối phó với các mối đe dọa trên biển ngày càng gia tăng.

Hệ thống này được xây dựng dựa trên tên lửa RBS15 đã được chứng minh về độ tin cậy và hiệu quả.

Ông Marcus Wallenberg, Giám đốc phụ trách sản phẩm tại Saab, nhấn mạnh hệ thống CDMS tận dụng sức mạnh của các giải pháp đặt trên bờ và rút kinh nghiệm từ các thế hệ RBS15 trước đó, tạo ra khả năng chống tàu vượt trội, chi phí hợp lý.

Bằng cách khai thác các tiến bộ trong công nghệ tên lửa, phần mềm và cảm biến, CDMS mang đến tầm bắn xa hơn và khả năng hủy diệt cao hơn, tăng đáng kể khả năng tiêu diệt tàu đối phương.

Hệ thống có thể sử dụng tên lửa RBS15 Mk3 với tầm bắn hơn 200 km hoặc RBS15 Mk4 với tầm bắn vượt 300 km, dự kiến được giao hàng vào cuối thập niên 2020.

Cả 2 phiên bản đều hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, theo cơ chế “bắn và quên”, bay sát mặt nước với tốc độ cận âm và mang đầu nổ mạnh, đảm bảo khả năng tiêu diệt một phát một mục tiêu.

Chiến thuật bay thấp và nhanh khiến tàu đối phương khó phát hiện và tránh né. Ngoài ra, cả 2 phiên bản còn có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, theo thông cáo báo chí của Saab.

Nền tảng tên lửa RBS15

Trọng tâm của CDMS là các phương tiện phóng tên lửa đặt trên xe tải, mỗi xe trang bị 4 tên lửa RBS15 trên giá phóng đặc biệt, có diện tích bằng một container tiêu chuẩn dài 6,1 m.

Một lợi thế khác của CDMS là giảm áp lực lên các lực lượng phòng thủ bờ biển khác. Tàu chiến có thể rời bờ để thực hiện nhiệm vụ khác, trong khi hệ thống CDMS đảm bảo ngăn chặn các mối đe dọa từ biển.

Như vậy, CDMS cung cấp sức mạnh chống tàu tương đương một tàu chiến trị giá hàng trăm triệu USD, nhưng chỉ với một phần nhỏ chi phí.

Theo ông Marcus Wallenberg, yếu tố chiến lược làm nên tính đột phá của CDMS là khả năng triển khai linh hoạt và chi phí hiệu quả. Một vài pin CDMS có thể bảo vệ hàng trăm km bờ biển, mang lại khả năng tấn công trên biển đáng tin cậy cho các quốc gia.

Chế độ hoạt động im lặng – hoàn toàn thụ động cho đến khi phóng – còn tăng khả năng tàng hình, gây khó khăn cho việc trinh sát và nhắm mục tiêu của đối phương, theo Army Recognition.

RBS15 hiện đang được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm các thành viên NATO như Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Ba Lan, Bulgaria và Croatia, cho phép chia sẻ nguồn lực dễ dàng.