Trình diễn áo tắm trước mặt học sinh nhỏ tuổi: Đã có kết quả xử lý

Qua xác minh xác định BTC chưa bảo đảm trong việc phân luồng, bố trí và quản lý khán giả, dẫn đến có nhiều trẻ em trực tiếp theo dõi nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Liên quan đến sự việc một cuộc thi hoa hậu tổ chức thi áo tắm trước mặt học sinh nhỏ tuổi gây bức xúc dư luận, ngày 19/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026, theo thông tin trên báo Dân trí.

Cơ quan công an cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/7, tại phần thi phụ Người đẹp biển đảo, diễn ra tại đặc khu Lý Sơn. Ban tổ chức (BTC) đã bố trí một nhóm học sinh mặc đồng phục ngồi tại hàng ghế đầu khán đài và trực tiếp theo dõi phần thi trình diễn trang phục áo tắm. Hình ảnh tại sự kiện đã lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến phản ánh, gây tác động không tốt đến môi trường giáo dục, tâm lý xã hội và hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương

Qua xác minh xác định BTC chưa bảo đảm trong việc phân luồng, bố trí và quản lý khán giả, dẫn đến có nhiều trẻ em trực tiếp theo dõi nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi số tiền 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong thời hạn 6 tháng.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái trình diễn trang phục áo tắm, trong khi ở hàng ghế khán giả, hàng ghế đầu có nhiều học sinh nhỏ tuổi, mặc đồng phục. Nhiều ý kiến đã bày tỏ bức xúc vì khoảnh khắc không phù hợp này.

Hình ảnh không phù hợp tại phần thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau sự việc, BTC cuộc thi đã có thư xin lỗi gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, ban giám hiệu, học sinh các điểm trường tại đặc khu Lý Sơn, phụ huynh, công chúng,...

Thông tin trên báo Thanh Niên cho hay, đại diện BTC cuộc thi đã lên tiếng giải thích, cho biết theo kịch bản, trong thời gian giải lao, chương trình sẽ trao 50 suất quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Sau khi nhận quà, các em sẽ trở về trước khi chương trình tiếp tục.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, lực lượng điều phối đã chủ động đưa các em vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến khoảng 15 phút, nhằm đảo bảo sức khỏe cho các em. Song, quyết định phát sinh này đã dẫn đến việc một số hình ảnh ghi lại cảnh các em có mặt trong thời điểm phần thi Người đẹp biển đảo đang diễn ra.

Đơn vị này khẳng định không có chủ trương bố trí học sinh tham dự để theo dõi phần thi áo tắm, cũng không xem đây là nội dung nằm trong hoạt động dành cho các em.

BTC nghiêm túc nhìn nhận đây là một thiếu sót trong công tác tổ chức và điều phối và sẽ chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy trình tổ chức.