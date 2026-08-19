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Trình diễn áo tắm trước học sinh ở Lý Sơn, ban tổ chức thi hoa hậu bị phạt

Thanh Ba
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Đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026” bị xử phạt vì màn trình diễn áo tắm trước mặt học sinh.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong thời hạn 6 tháng đối với đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026” do có hành vi vi phạm quy định trong hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu.

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Trình diễn áo tắm trước mặt học sinh ở Lý Sơn. (Ảnh: L.S)

Trước đó, chiều 21/7/2026, tại phần thi phụ “Người đẹp Biển đảo” diễn ra ở đặc khu Lý Sơn, đơn vị tổ chức đã bố trí một nhóm học sinh mặc đồng phục ngồi tại hàng ghế đầu khán đài và trực tiếp theo dõi phần trình diễn trang phục áo tắm.

Hình ảnh này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều ý kiến phản ánh, gây tác động không tốt đến môi trường giáo dục, tâm lý xã hội và hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Ban Tổ chức chưa bảo đảm việc phân luồng, bố trí và quản lý khán giả không phù hợp, để trẻ em trực tiếp theo dõi nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là các đơn vị tổ chức thi người đẹp, người mẫu, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động xây dựng phương án tổ chức, phân luồng và quản lý khán giả phù hợp với tính chất từng nội dung chương trình, nhất là đối với trẻ em và người chưa thành niên.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không chỉ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật mà còn cần chú trọng yếu tố giáo dục, văn hóa, thuần phong mỹ tục và trách nhiệm xã hội. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm.

Tags

Phòng An ninh Chính trị nội bộ

Công an tỉnh Quảng Ngãi

trình diễn áo tắm

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