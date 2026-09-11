HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Anh Văn
|

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục, từ 4/2/2027 đến hết 10/2/2027.

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 11/9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết, Bộ Nội vụ vừa có tờ trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 gửi Chính phủ.

- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ).

Bộ Nội đề xuất Chính phủ nghỉ Tết 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi) ”, bà Quyên nói.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, phương án được đề xuất trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, đơn vị, đồng thời tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thời gian di chuyển và chuẩn bị đón Tết.

Đối với người lao động trong khối doanh nghiệp, bà Quyên nêu rõ, người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong hai phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Việc cho phép lựa chọn nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp bố trí lịch nghỉ phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, bà Lã Thị Quyên cho biết Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ và đang chờ ý kiến.

Theo bà Quyên, nội dung này được Bộ Nội vụ đưa vào tờ trình gửi Chính phủ cùng với phương án nghỉ lễ, Tết.

Chi tiết mức lương của y bác sĩ từ 1/7, bác sĩ cao cấp nhận tối đa bao nhiêu?
Tags

phương án nghỉ Tết Nguyên đán

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

01:30
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại