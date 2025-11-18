Trình báo mất nhà vệ sinh công cộng ở phường Sài Gòn

Theo thông tin từ PLO, ngày 18/11, ông Hoàng Công Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong (trụ sở phường Xuân Hòa, TP.HCM), cho biết đã gửi đơn trình báo Công an phường Sài Gòn về việc một nhà vệ sinh công cộng gắn liền kiot do công ty đầu tư tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng bị mất trộm.

Nhà vệ sinh gắn liền kiot do công ty của ông Hiệp đầu tư, lắp đặt. Ảnh: NDCC

Theo ông Hiệp, doanh nghiệp này được UBND TP.HCM cho phép triển khai đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành nhà vệ sinh công cộng miễn phí trên địa bàn. Tháng 5/2023, công ty đã lắp đặt công trình nhà vệ sinh gắn kiot trị giá khoảng 500 triệu đồng tại vị trí nói trên để phục vụ người dân, du khách.

Ông Hiệp sau đó phát hiện nhà vệ sinh công cộng gắn liền kiot đã bị đưa đi đâu không rõ. Ảnh: NDCC

Sáng 11/11/2025, công ty phát hiện toàn bộ công trình nhà vệ sinh công cộng và tài sản bên trong kiot gồm tủ đá, tủ đông, thiết bị pha chế nước giải khát... đã bị tháo dỡ và di dời khỏi hiện trường trong đêm. “Chúng tôi nhận thấy đây là hành vi trộm cắp tài sản, coi thường pháp luật và gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp” – ông Hiệp nói.

Khu vực hiện đang được các nhân công đục bê tông ở phần nền. Ảnh: NDCC

Ngày 12/11, ông Hiệp đến Công an phường Sài Gòn trình báo và đồng thời gửi đơn phản ánh đến UBND phường Sài Gòn, UBND TP.HCM. Khi quay lại vị trí đặt nhà vệ sinh, ông thấy khu vực chỉ còn bãi đất trống, được rào chắn, cùng nhóm nhân công đang đục nền bê tông.

Ông Hiệp cho rằng công ty không nhận được bất kỳ văn bản thông báo di dời hoặc quyết định cưỡng chế nào liên quan đến công trình. “Nhà vệ sinh công cộng rất cần thiết cho người dân, du khách nên thành phố đã chủ trương xã hội hóa. Việc công trình bị tháo dỡ mà chúng tôi không hề được thông báo là điều bất thường” – ông nói.

Trao đổi với PLO, đại diện Công an phường Sài Gòn xác nhận đã tiếp nhận trình báo của ông Hiệp và đang phối hợp với UBND phường để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, theo báo Lao động, từ năm 2023, TPHCM đã đưa vào hoạt động các nhà vệ sinh công cộng được thiết kế đạt chuẩn 5 sao tại khu vực trung tâm, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm đi vào hoạt động, chất lượng công trình này đã bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng.

Ghi nhận vào ngày 17/11 tại một nhà vệ sinh công cộng "5 sao" trên đường Hai Bà Trưng (Quận 1 trước đây) cho thấy tình trạng hư hỏng phổ biến như: các nút nhấn cửa, bồn cầu, vòi xịt đã không hoạt động; cửa ra vào không thao tác được; ổ điện và hộp xà phòng rửa tay đều hư hỏng; thậm chí, tấm tôn nhà vệ sinh còn bị rơi ra ngoài.

Hình ảnh ghi nhận tại một nhà vệ sinh công cộng "5 sao" trên đường Hai Bà Trưng (Quận 1 trước đây).

Trong khi đó, tại đường Hàm Nghi (Quận 1 trước đây), khu vực đặt 2 điểm với 4 nhà vệ sinh công cộng từ năm 2020 vẫn hoạt động bình thường, nhưng vẫn tồn tại tình trạng người dân quên dội nước gây mùi.

Các nhà vệ sinh công cộng trên đường Hàm Nghi hiện vẫn hoạt động bình thường, cơ sở vật chất đảm bảo.

Trong thời gian qua, TPHCM liên tục triển khai nâng cấp và tổ chức quản lý nhà vệ sinh công cộng, đặc biệt ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, vấn đề về số lượng và chất lượng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo dự thảo đề án cải thiện nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2024-2025, TPHCM hiện có khoảng 2.165 nhà vệ sinh công cộng. Trong đó, chỉ có 283 nhà vệ sinh ở khu vực công cộng như công viên, vỉa hè, bến xe; 1.882 nhà vệ sinh còn lại nằm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và trụ sở công.