Triệu Vy lên tiếng về tin đồn qua đời vì ung thư

Triệu Vy - người mất vào tháng 5/2025 vừa rồi không phải nữ diễn viên đóng Tiểu Yến Tử. Sở dĩ đến nay sự ra đi của đạo diễn kiêm nhà sản xuất tài năng Triệu Vy (65 tuổi) mới được chú ý và gây xôn xao khắp MXH là do nhiều người đã nhầm lẫn cô với minh tinh Hoàn Châu Cách Cách. Sự hiểu lầm này bắt nguồn từ việc hai nữ nghệ sĩ có tên giống nhau.

6 tháng sau khi Triệu Vy qua đời, cái chết của cô gây xôn xao khắp nơi vì nhiều khán giả nhầm lẫn người mất là Triệu Vy của Hoàn Châu Cách Cách. Cả hai nữ nghệ sĩ trùng tên và đều làm nhà sản xuất, đạo diễn trong giới giải trí Trung Quốc

Đạo diễn, nhà sản xuất Triệu Vy đã qua đời ở tuổi 65 vì căn bệnh ung thư dạ dày và ung thư gan giai đoạn cuối

Không chỉ vậy, "Tiểu Yến Tử" đình đám ngoài vai trò diễn viên còn là đạo diễn, nhà sản xuất có tiếng trong showbiz, từng đứng sau bộ phim Gửi thanh xuân mà chúng ta sẽ mất. Do đó, những ai không đọc kỹ thông tin đều sẽ nghĩ Triệu Vy của Hoàn Châu Cách Cách qua đời. Nàng "Én nhỏ" sau đó cũng đã có động thái đính chính.

Hình ảnh mới nhất của Triệu Vy. Ảnh: INSTAGRAM NV.

Gần đây, trên trang cá nhân Triệu Vy đăng loạt ảnh ngao du sơn thủy cùng dòng chia sẻ đầy hàm ý: "Khi bạn đi trên hành trình, thực ra bạn cũng đang ở đích đến rồi". Trong một bức ảnh hiếm hoi nữ diễn viên lộ diện, sao phim Hoàn Châu cách cách ăn mặc giản dị, bình lặng tận hưởng khung cảnh nơi mặt nước và bầu trời xanh tưởng chừng giao nhau.

Rời hào quang showbiz, Triệu Vy sống kín tiếng, dành thời gian tận hưởng cuộc sống đời thường. Ảnh: Weibo NV.

Bên dưới mục bình luận, nhiều khán giả hỏi thăm nàng "Tiểu Yến Tử", nhận xét nữ diễn viên có tinh thần tốt, gương mặt đầy đặn hơn so với lần xuất hiện trước đó. Không ít người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn được gặp lại sao phim Họa bì, dù là với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất hay diễn viên.

Dòng trạng thái của Triệu Vy sau nhiều tháng "mất hút" cũng gián tiếp bác bỏ tin đồn cô qua đời vì ung thư dạ dày.

Triệu Vy đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực kể từ khi gặp sóng gió. Ảnh: INSTAGRAM NV.

Kể từ khi biến mất khỏi showbiz, nữ diễn viên nhiều lần vướng tin đồn thất thiệt, bị đăng bài công kích. Năm ngoái, cô thậm chí vướng tin tự tử. Giữa những lời bàn tán, ngôi sao đình đám một thời chọn cách im lặng. Lần hiếm hoi cô công khai lên tiếng về chuyện riêng tư là vào cuối năm 2024, khi cô chính thức xác nhận mình và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã ly hôn từ nhiều năm trước, không còn liên quan đến những sự việc xoay quanh chồng cũ.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy gặp sóng gió, được cho là bị "phong sát ngầm" mà không rõ lý do, còn cơ quan chức năng không lên tiếng về sự biến mất đột ngột của nữ nghệ sĩ trên các nền tảng. Kể từ đó, nữ diễn viên mất hút khỏi làng giải trí xứ Trung, lui về sống ẩn dật, hành tung bí ẩn, chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy ở sân bay hay quê nhà.