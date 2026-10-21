Triệu Vy lần đầu chính thức lộ diện sau 5 năm bị phong sát, diện mạo xuề xòa xuống cấp

Nữ diễn viên vừa xuất hiện tại Singapore để tham dự 1 sự kiện của đồng nghiệp thân thiết.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật ở showbiz Trung Quốc. Cô bị xóa sổ trên Internet không rõ nguyên nhân. Trước các tin tức về việc bị cấm sóng để tiếp nhận điều tra sai phạm kinh tế, nữ diễn viên giữ im lặng. Suốt 5 năm qua, cô có hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện và hiếm khi chia sẻ cuộc sống trên MXH.

Đến tối 20/10, Triệu Vy gây bất ngờ khi tham dự show diễn tạo mẫu tóc của nhà tạo mẫu nổi tiếng Kim Robinson ở Singapore. Màn lộ diện công khai của Triệu Vy thu hút sự quan tâm bởi đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đi dự một sự kiện có đông đảo nghệ sĩ kể lúc bị cấm sóng toàn diện tại showbiz Hoa ngữ. Sau thời gian dài ở ẩn, Triệu Vy được nhận xét xuống cấp nhan sắc thấy rõ. Trong hình ảnh quay cận không qua chỉnh sửa và có filter làm đẹp, gương mặt Triệu Vy lộ rõ dấu hiệu lão hóa, chảy xệ da. Phong cách ăn mặc của cô cũng có phần xuề xòa, không còn hình ảnh chỉn chu, hào nhoáng và thời thượng thường thấy của một ngôi sao hạng A.

Triệu Vy lần đầu tiên công khai lộ diện sau 5 năm vắng bóng. Clip: Weibo.



Sau 1 thời gian dài ở ẩn, nàng "Én nhỏ" xuống sắc thấy rõ, gương mặt lộ nhiều dấu hiệu lão hóa. Xuất hiên tại sự kiện, cô cũng được nhận xét ăn mặc xuề xòa và kém thời trang. Ảnh: Weibo.

Đáng chú ý, sự kiện lần này cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Triệu Vy và Kim Robinson. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã vì nhà tạo mẫu tóc này mà "phá kén", bước ra ánh sáng sau 5 năm sống ẩn dật. Theo tờ QQ, nàng "Én nhỏ" và Kim Robinson vốn đã có sự gắn bó từ nhiều năm trước. Năm 2010, ngay sau khi sinh con gái Tiểu Tứ Nguyệt và vẫn trong thời gian ở cữ, Triệu Vy vẫn bay đến Singapore để ủng hộ lễ khai mạc triển lãm tranh của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng. Khi ấy, đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi sinh con.

Kim Robinson là nhân vật có tiếng trong ngành tạo mẫu tóc châu Á với 54 năm kinh nghiệm. Từ thập niên 1970, ông đã đến Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp và xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao đình đám như Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Thi Nam Sinh hay Lâm Thanh Hà. Sau khi mở rộng hoạt động sang Singapore, Kim Robinson tiếp tục khẳng định vị thế trong giới làm đẹp. Khi cửa hàng flagship của ông khai trương tại đây, Trương Quốc Vinh và Lâm Ức Liên từng trực tiếp tham dự và cắt băng khánh thành. Đến năm 2024, Lâm Ức Liên một lần nữa xuất hiện để chúc mừng cửa hàng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Triệu Vy và Kim Robinson có mối quan hệ rất thân thiết. Ảnh: Sina.

Với vị thế và mạng lưới quan hệ rộng trong giới nghệ sĩ, các sự kiện của Kim Robinson thường nhận được sự chú ý rất lớn tại Singapore. Vì vậy, việc Triệu Vy góp mặt lần này không chỉ khiến công chúng bất ngờ mà còn làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng nữ diễn viên dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật ở thị trường quốc tế sau nhiều năm im ắng. Tại sự kiện, Triệu Vy cũng cho biết cô đang viết kịch bản và sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất phim điện ảnh - truyền hình cùng bạn bè.

Tại sự kiện, Triệu Vy cho biết cô đang viết kịch bản và sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất phim điện ảnh - truyền hình cùng bạn bè. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Weibo, Sina