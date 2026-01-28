Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm sử dụng 4 quả đạn trang bị công nghệ mới và bắn trúng mục tiêu ở vùng biển cách điểm phóng 358,5 km.

Ngoài sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, buổi thử nghiệm còn có con gái Kim Ju-ee cùng nhiều quan chức phụ trách chương trình tên lửa hàng đầu của Triều Tiên.

Cuộc diễn tập của đơn vị pháo binh tại miền Tây Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh vụ thử "có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu quả răn đe chiến lược" của Triều Tiên, đồng thời cho biết thêm những cải tiến được thực hiện để tối đa hóa khả năng tấn công của hệ thống phóng, bao gồm tính cơ động, khả năng thu thập thông tin tình báo và độ chính xác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mô tả "hệ thống bay tự điều khiển chính xác" của vũ khí là tính năng quan trọng và nhấn mạnh những hoạt động liên quan chỉ nhằm mục đích nâng cao "khả năng răn đe trước cuộc chiến tranh hạt nhân" của đất nước.

"Xây dựng năng lực tấn công đáng tin cậy nhất và thực thi chiến lược răn đe dựa trên đó là đường lối bất biến trong chính sách quốc phòng của Triều Tiên", ông Kim Jong-un nói.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết họ phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ phía bắc Bình Nhưỡng hướng về Biển Đông, trong bối cảnh Triều Tiên dự kiến triệu tập Đại hội Đảng lần thứ 9 vào đầu tháng tới. Vị trí này cũng chính là nơi Triều Tiên dự kiến công bố kế hoạch phát triển 5 năm về quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác, lần đầu tiên kể từ Đại hội lần thứ 8 năm 2021.

Cùng với đó, vụ thử vũ khí của Triều Tiên diễn ra trùng thời điểm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đang có chuyến thăm Seoul để thảo luận về các vấn đề an ninh, bao gồm nỗ lực của Hàn Quốc trong việc đóng tàu ngầm hạt nhân.