Triều Tiên trình làng tên lửa liên lục địa Hwasong-20 trong cuộc duyệt binh quy mô lớn

Trong buổi duyệt binh tối 10/10 tại Quảng trường Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 - vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất của nước này.

"Khi tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 - vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến vào quảng trường - tiếng reo hò của khán giả vang dội khắp nơi", KCNA mô tả.

Việc phô diễn ICBM Hwasong-20, được cho là nhằm phô trương sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên, khẳng định năng lực sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược.

Tháng trước, KCNA từng đưa tin về cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao dành cho Hwasong-20 thế hệ mới, mô tả đây là lần thử thứ chín và cũng là lần cuối cùng trong quá trình phát triển. Động cơ này đạt lực đẩy tối đa 1.971 kilonewton, cho thấy khả năng tăng đáng kể tầm bắn và tốc độ phóng.

Ngoài Hwasong-20, Triều Tiên cũng giới thiệu nhiều vũ khí chiến lược khác như tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình tầm xa, xe tăng Chonma-20, pháo 155 mm, bệ phóng đa nòng 600 mm cùng xe phóng máy bay không người lái. Đây là minh chứng cho năng lực tự vệ và sức mạnh răn đe hạt nhân ngày càng lớn của Triều Tiên.