Triều Tiên tiếp tục gây ngạc nhiên với bản sao tên lửa Storm Shadow và Brimstone

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã đưa vào sử dụng các loại vũ khí tên lửa tương tự của châu Âu, đó là tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa chống tăng Brimstone.

Một cuộc trình diễn vũ khí đã diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tại Sân bay Kalma của Phi đoàn Không quân số 2 nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Nhân dân Triều Tiên.

Các loại tên lửa mới đã được trình diễn trên máy bay tấn công Su-25 có số đuôi "99" và "57", được Chủ tịch Kim Jong-un kiểm tra.

Dựa trên những bức ảnh được công bố, máy bay được trang bị 2 tên lửa hành trình, trông khá giống loại Storm Shadow của Pháp - Anh. Đồng thời, chúng cũng có một số điểm tương đồng với tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 của Đức do có cảm biến hồng ngoại lộ ra ở mũi.

Máy bay cũng mang theo loại đạn trông giống hệt tên lửa đa năng Brimstone của Anh. Chúng được lắp trên bệ phóng 3 cạnh tương tự như loại được sử dụng trên tiêm kích Eurofighter Typhoon.

Máy bay tấn công Su-25 mang tên lửa tương tự Storm Shadow và Brimstone.

Mặc dù đã có cuộc trình diễn vũ khí mới, nhưng không có thông số kỹ thuật hay tên gọi chính thức nào của các loại tên lửa này được công bố. Có thể nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được xem mô hình để tạo hình ảnh phục vụ tuyên truyền.

Tuy nhiên nếu tên lửa là thật và được sản xuất hàng loạt, Không quân Triều Tiên sẽ được tăng cường đáng kể sức mạnh. Bản thân vũ khí này có thể được tích hợp vào các máy bay như MiG-29, vốn là nền tảng cho phi đội chiến đấu cơ hiện đại của Bình Nhưỡng với khoảng 35 đơn vị.