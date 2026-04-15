Triều Tiên thử tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục mới nhất

Hoàng Vân |

Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm với tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm, từ tàu khu trục Choe Hyon mới nhất của nước này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng quan chức quốc phòng cấp cao và các chỉ huy hải quân Triều Tiên quan sát cuộc thử nghiệm, ngày 14/4/2026.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã quan sát cuộc thử nghiệm cùng với các quan chức quốc phòng cấp cao và các chỉ huy hải quân.

Con tàu khu trục 5.000 tấn này đã được hạ thủy năm ngoái. Chiến hạm được xếp vào lớp “Choe Hyon”, đặt theo tên của chiến sĩ cách mạng chống Nhật Choe Hyon.

Trong lễ hạ thủy tại cảng Nampo phía Tây, ông Kim Jong-un gọi việc đóng tàu là “một bước đột phá” trong việc hiện đại hóa lực lượng Hải quân Triều Tiên.

Theo báo cáo, 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm đã được phóng để kiểm tra hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp của tàu chiến, huấn luyện thủy thủ đoàn về quy trình phóng tên lửa, và xác minh độ chính xác cũng như khả năng chống nhiễu của hệ thống dẫn đường được nâng cấp.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, các tên lửa hành trình chiến lược đã bay trong khoảng 7.869 đến 7.920 giây. Các tên lửa chống hạm trong khoảng 1.960 đến 1.973 giây trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Các tên lửa đã bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cực cao, theo KCNA.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy, tên lửa hành trình chiến lược được thử nghiệm thuộc loại Hwasal-2, được cho là có tầm bắn từ 1.500 đến 2.000km.

Tên lửa hành trình siêu âm này được cho là có thể trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31, nặng từ 150 đến 200kg, và có sức công phá từ 4 đến 10kt.

Còn về các tên lửa chống hạm, chúng rõ ràng thuộc loại Padasuri-6, được cho là có tầm bắn từ 200 đến 400km.

Hãng thông tấn KCNA cùng ngày đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được báo cáo về kế hoạch hệ thống vũ khí cho hai tàu khu trục bổ sung đang được đóng, cho thấy sự chuẩn bị cho chiếc thứ ba và thứ tư thuộc lớp Choe Hyon.

Ông Kim cho biết, khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân của đất nước vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ông kêu gọi cải thiện năng lực tấn công chiến lược và chiến thuật cũng như khả năng sẵn sàng phản ứng nhanh.

Triều Tiên đã nỗ lực nghiêm túc hiện đại hóa hải quân của mình trong những năm gần đây. Bên cạnh các tàu khu trục lớp Choe Hyon, nước này đang hoàn thiện việc chế tạo tàu ngầm tấn công hạt nhân đầu tiên của mình.

Theo South Front
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
01:15
01:19
