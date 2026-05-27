Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng mới

Ngày 27/5, Triều Tiên cho biết họ thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới và hệ thống vũ khí tên lửa hành trình chiến thuật đa nòng.

Hôm 26/5, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng một số vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo, ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, đây là vụ thử nghiệm mới nhất trong loạt vụ thử nghiệm trong năm nay. Các tên lửa đã bay khoảng 80 km.

Nhiều nhà phân tích cho rằng bằng việc tiến hành một loạt vụ thử tên lửa trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng có thể đang cố gắng tận dụng sự suy yếu của chuẩn mực quốc tế để củng cố vị thế hạt nhân của mình.

Cuộc thử nghiệm được giám sát bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

Theo bản tin tiếng Anh của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ phóng mới nhất của Triều Tiên "phân tích và đánh giá sức mạnh của đầu đạn đặc nhiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của tên lửa pháo binh điều khiển 240mm với tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận định: "Hệ thống vũ khí chủ lực là tín hiệu rõ ràng về việc nâng cấp lực lượng quân sự của chúng ta và là sự kiện thể hiện tiến bộ kỹ thuật vượt bậc".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh hệ thống điều khiển hỏa lực và tự động hóa của toàn bộ phương tiện phóng đã được nâng cấp để phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại, qua đó tăng khả năng ứng dụng thực chiến.

Theo ông, nhờ sự phát triển thành công của các hệ thống vũ khí chiến thuật mạnh nhất, hỏa lực của quân đội Triều Tiên hiện đã được đặt trên nền tảng “tự động hóa, tầm xa và siêu chính xác”.

Hồi tháng 3, Hàn Quốc cũng cho biết Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo xuống vùng biển Nhật Bản khi lực lượng quân sự Mỹ và Hàn Quốc tô chức cuộc tập trận. Tương tự, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện vật thể có thể là tên lửa đạn đạo rơi xuống biển.

