HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Triều Tiên huy động loạt vũ khí diễn tập bắn đạn thật

Minh Hạnh
|

Hãng thông tấn KCNA ngày 14/9 đưa tin, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật và thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn.

Một vụ phóng của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo KCNA, cuộc "diễn tập tấn công hỏa lực phối hợp" diễn ra ngày 12/9 với sự tham gia của năm đơn vị quân đội.

Dẫn lời một chỉ huy pháo binh, KCNA cho biết cuộc tập trận được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần binh sĩ và cải thiện năng lực "đánh bại hoàn toàn đối phương" bất cứ khi nào có mệnh lệnh.

Trước đó, ngày 12/9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông.

Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Seoul, Washington và Tokyo kết thúc cuộc tập trận "Freedom Edge" kéo dài 5 ngày tại vùng biển quốc tế ở phía đông và phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Các cuộc tập trận vẫn diễn ra theo kế hoạch bất chấp việc Seoul và Washington đã thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung thường niên "Ulchi Freedom Shield" (UFS) vào tháng trước theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một động thái được cho là nhằm xoa dịu Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh cắt giảm các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng những cuộc tập trận này không chỉ "tốn kém" mà còn gửi đi tín hiệu "hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch" tới Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi đã lên án cuộc tập trận ba bên Mỹ - Nhật - Hàn và tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ thực hiện "các biện pháp đáp trả tương xứng".

Lần gần nhất Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn là vào ngày 20/8, đúng thời điểm các đồng minh đang tiến hành cuộc tập trận UFS thường niên.

Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington là hành động khiêu khích, đồng thời đáp trả bằng các vụ thử vũ khí để thể hiện sự phản đối.

Vụ phóng ngày 12/9 diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến sẽ diễn ra tại Washington vào cuối tháng này. Các vấn đề liên quan đến Triều Tiên được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp.

Khi nội lực công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh cho xe điện Việt
Tags

Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

01:59
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại