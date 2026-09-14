Triều Tiên huy động loạt vũ khí diễn tập bắn đạn thật

Hãng thông tấn KCNA ngày 14/9 đưa tin, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật và thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn.

Một vụ phóng của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Theo KCNA, cuộc "diễn tập tấn công hỏa lực phối hợp" diễn ra ngày 12/9 với sự tham gia của năm đơn vị quân đội.

Dẫn lời một chỉ huy pháo binh, KCNA cho biết cuộc tập trận được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần binh sĩ và cải thiện năng lực "đánh bại hoàn toàn đối phương" bất cứ khi nào có mệnh lệnh.

Trước đó, ngày 12/9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông.

Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Seoul, Washington và Tokyo kết thúc cuộc tập trận "Freedom Edge" kéo dài 5 ngày tại vùng biển quốc tế ở phía đông và phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc.

Các cuộc tập trận vẫn diễn ra theo kế hoạch bất chấp việc Seoul và Washington đã thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung thường niên "Ulchi Freedom Shield" (UFS) vào tháng trước theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một động thái được cho là nhằm xoa dịu Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh cắt giảm các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng những cuộc tập trận này không chỉ "tốn kém" mà còn gửi đi tín hiệu "hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch" tới Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi đã lên án cuộc tập trận ba bên Mỹ - Nhật - Hàn và tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ thực hiện "các biện pháp đáp trả tương xứng".

Lần gần nhất Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn là vào ngày 20/8, đúng thời điểm các đồng minh đang tiến hành cuộc tập trận UFS thường niên.

Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington là hành động khiêu khích, đồng thời đáp trả bằng các vụ thử vũ khí để thể hiện sự phản đối.