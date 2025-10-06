Triều Tiên gây ngạc nhiên với xe tăng bánh lốp thế hệ mới

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã công bố một loại xe tăng bánh lốp dựa trên bản sao xe hỗ trợ hỏa lực M1128 MGS Stryker của Mỹ. Nhà quan sát vũ khí Triều Tiên KPA_bot đã đưa tin về sự việc này trên tài khoản X của mình.

Xe chiến đấu nói trên đã được trình diễn tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025, nơi cũng trưng bày một hệ thống phòng không mới tương tự Pantsir của Nga.

Chiếc xe tăng bánh lốp này được chế tạo trên khung gầm đã được trưng bày công khai vào tháng 10 năm 2020. Nhìn bề ngoài, sản phẩm mới này giống với M1128 MGS của Mỹ - tức là phiên bản có pháo nòng xoắn M68A2 105 mm được lắp trên nóc xe bọc thép chở quân Stryker.

Pháo tự hành mới của Triều Tiên trên khung gầm thiết giáp bánh lốp.

Sau đó, dựa trên khoảng cách đặc trưng giữa trục thứ hai và thứ ba, các nhà phân tích kết luận rằng khung gầm được chế tạo dựa trên BTR-80 hoặc bản sao địa phương M2010 (Chunma-D).

So với phiên bản 2020, thân xe đã được hiện đại hóa đáng kể: hai bên hông được trang bị thêm lớp giáp bảo vệ và đèn pha được chuyển lên cản trước của xe.

Pháo hiện được đặt trong một tháp pháo hoàn chỉnh, nòng giống với lựu pháo D-30 122 mm của Liên Xô hoặc bản sao Type-96 của Trung Quốc. Có khả năng đây là phiên bản lựu pháo chưa từng được biết đến của Triều Tiên.

Tháp pháo cũng được trang bị ống phóng để tạo màn khói, module chiến đấu điều khiển từ xa với súng máy 7,62 mm và kính ngắm toàn cảnh nằm ở phía sau tháp pháo.

Mô hình xe tăng bánh lốp thế hệ mới của Triều Tiên.

Một mô hình thu nhỏ của loại xe chiến đấu này đã được trình diễn vào năm ngoái, nhưng nguyên mẫu xuất hiện vào năm 2025 có những điểm khác biệt về hình ảnh - chủ yếu ở thiết kế thân xe.

Giới chuyên môn không biết liệu loại xe chiến đấu này có được đưa vào sản xuất hay không, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã sản xuất một số lượng khá lớn các bản sao dựa trên nguyên mẫu Stryker.

Theo Militarnyi



