Triều Tiên gây bất ngờ khi thử nghiệm một hệ thống tương tự HIMARS của Mỹ

Sao Đỏ
Triều Tiên đang tỏ ra đặc biệt yêu thích các mẫu vũ khí do Mỹ chế tạo, khi liên tục cho ra đời những bản sao.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí tương tự HIMARS của Mỹ Trong năm 2026 - Ảnh 1.

Triều Tiên đã thử nghiệm một phiên bản nội địa tương tự như hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Các vụ phóng thử được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Cục Tên lửa và Học viện Khoa học Quốc phòng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thông cáo chính thức cho biết bài kiểm tra liên quan đến một hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ.

Nhìn chung, quá trình đánh giá bao gồm phóng tên lửa 240mm, theo KCNA. Vũ khí này được trang bị các yếu tố trí tuệ nhân tạo và có tầm bắn hơn 100km.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí tương tự HIMARS của Mỹ Trong năm 2026 - Ảnh 2.

Thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt tương đương HIMARS của Triều Tiên.

Triều Tiên còn trình diễn việc phóng một tên lửa đạn đạo có hình dáng tương tự loại MGM-140 ATACMS của Mỹ.

Điều đáng chú ý là hệ thống vũ khí của Triều Tiên mang theo hai cụm ống phóng cho các loại tên lửa khác nhau trên cùng một phương tiện tự hành.

Trong các cuộc thử nghiệm, một tên lửa được phóng từ module mang 9 ống và họ còn phóng một tên lửa đạn đạo từ module thứ hai.

Hệ thống pháo phản lực mới được công bố lần đầu vào tháng 10/2025. Vũ khí này được giới thiệu trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí tương tự HIMARS của Mỹ Trong năm 2026 - Ảnh 3.

Khoảnh khắc phóng tên lửa tương tự ATACMS từ module thứ hai trên xe tự hành.

Nhìn chung trong 2 năm qua, hầu hết các trang thiết bị mới của Triều Tiên đều mô phỏng theo những mẫu được phát triển ở Mỹ và châu Âu, bao gồm cả thiết giáp tương tự xe bọc thép chở quân Stryker của Mỹ, một phiên bản súng cối tự hành và một loại xe tăng bánh lốp.

Trước đó, các nguồn tin quân sự cho biết Triều Tiên đã thử nghiệm một phiên bản cải tiến của hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600mm, được gọi là KN-25.

Trong bài kiểm tra, 4 tên lửa đã được phóng và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 358,5km tính từ bệ phóng.

Theo Militarnyi
Chỉ 6 tháng, nhà sản xuất điện mạnh bậc nhất của Nga nằm cách Ukraine chỉ 60km vượt qua cột mốc lớn
