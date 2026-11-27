Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quyết định đình chỉ hỗ trợ quân sự cho Nga do bất đồng giữa Nga và Triều Tiên về chính sách đối với Hàn Quốc.

Binh sĩ Triều Tiên.

Thông tin này được Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine báo cáo vào ngày 26/11. Theo cơ quan này, căng thẳng giữa hai nước nảy sinh vào tháng 10 sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tuyên bố Nga sẵn sàng giúp giảm bớt căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Cuối tháng 10, Ngoại trưởng Triều Tiên Trùng Khánh Hội tuyên bố lập trường của Nga đi ngược lại các thỏa thuận liên minh giữa 2 nước, đồng thời kêu gọi Nga làm rõ chính sách của mình đối với Hàn Quốc.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, các hạn chế do Triều Tiên áp đặt, gồm: Việc tạm ngừng giao hàng tên lửa đạn đạo và lô đạn pháo tiếp theo; cấm sử dụng không phận Triều Tiên đối với máy bay vận tải quân sự Nga.

Triều Tiên đang trì hoãn việc đáp ứng yêu cầu của Nga về việc tăng quy mô lực lượng quân sự của mình tại Nga. Trong khi đó, các binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai tại nước này vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tình báo Ukraine cho biết thêm các yếu tố khác cản trở sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa hai nước bao gồm rào cản ngôn ngữ, khó khăn về hậu cần và mức độ phối hợp tác chiến thấp giữa quân đội hai bên.

Tình báo quốc phòng Ukraine cũng báo cáo rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga thường đối xử thiếu tôn trọng với các quân nhân Triều Tiên.

Thương vong nặng nề mà lực lượng Triều Tiên phải gánh chịu cũng là một yếu tố răn đe lớn đối với sự hợp tác quân sự sâu rộng hơn nữa.

Theo ước tính của tình báo Ukraine, lực lượng Triều Tiên chịu tổn thất hơn 7.000 người, trong đó có 2.251 người thiệt mạng.

Đồng thời, Nga và Triều Tiên tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế. Trong khi Nga tìm cách mua vũ khí của Triều Tiên, thì Triều Tiên lại trông cậy vào nguồn cung cấp thiết bị quân sự, nguyên vật liệu, công nghệ và hỗ trợ tài chính từ Nga.