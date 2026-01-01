Chiều 31/12, lãnh đạo xã Quỳnh Lưu ( Nghệ An ) cho biết, công an xã đã triệu tập 2 đối tượng liên quan đến đoạn video mang theo hung khí lên xe buýt đe dọa tài xế và phụ xe xảy ra trên địa bàn xã này.

Nhóm đối tượng mang theo ống tuýp sắt lên đe dọa tài xế và nhân viên bán xe buýt khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể, trước đó trên mạng xã hội facebook chia sẻ đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người mang ống tuýp sắt lên xe buýt đe dọa đánh tài xế và nhân viên bán vé.

Qua tìm hiểu được viết, sự việc xảy ra trên xe buýt của nhà xe S.C. chạy tuyến Quỳnh Lưu và thành phố Vinh (cũ) vào trưa 29/12. Khi bị dọa đánh, tài xế xe buýt liên tục nhắc nhở nhóm người: “trên xe có camera đó, các anh đừng làm vậy”. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn tiếp tục đe dọa tài xế và nhân viên bán vé.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an xã Quỳnh Lưu đã vào cuộc xác minh làm rõ, triệu tập những người liên quan lên để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo xã Quỳnh Lưu cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình gửi nhận hàng giữa nhóm người trên và nhân viên xe buýt.

“Mâu thuẫn trong quá trình nhận, gửi hàng nên nhóm người này mang theo hung khí chặn và đe dọa tài xế, nhân viên xe buýt. Hiện công an xã đang tham vấn ý kiến, đánh giá lại sự việc để có hướng xử lý những người liên quan”, lãnh đạo xã Quỳnh Lưu nói và cho biết, bước đầu xác định có 2 người liên quan vụ việc.