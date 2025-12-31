Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam Trần Văn Kiên (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Kiên Cường Phát có địa chỉ ở phường Phú Lợi, TPHCM) và Phạm Khắc Học (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) là Phó Giám đốc để điều tra làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Đối tượng Học (áo trắng) và Kiên bị bắt giữ

Theo công an, Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên đã lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho các khách hàng ký hợp đồng mua các nền đất trong Dự án Khu Dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City, phường Đồng Xoài).

Sau khi các khách hàng chuyển tiền thì Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng, đến nay các đối tượng không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận và không còn khả năng chi trả tiền cho khách hàng.

Dự án Khu Đô thị Ruby City mà các đối tượng rao bán

Công an tỉnh thông báo đến những cá nhân, tổ chức ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu cân cư Kiên Cường Phát thì khẩn trương trình báo để làm việc, làm rõ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng.