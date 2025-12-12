Clip: Diễn biến vụ việc được người đi đường quay lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội

Tối 11/12, Đội CSGT Bình Triệu – Phòng CSGT Công an TPHCM cùng Công an phường Thủ Dầu Một tiến hành làm việc với cô gái tên T.T.V. (SN 2004, ngụ TPHCM).

Tại cơ quan công an, V. thừa nhận là người điều khiển xe máy trên đường, buông hai tay xuất hiện trong video được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận .

Theo lời khai của V., trước đó vào tối 7/12, cô điều khiển xe máy chở theo bạn lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đến đoạn gần giao lộ với đường Bình Nhâm 21, (phường Lái Thiêu, TPHCM), V. thực hiện hành vi buông hai tay để đùa giỡn.

Tuy nhiên, đến ngày 11/12, trên mạng xã hội mới lan truyền video ghi lại cảnh V. điều khiển xe máy, buông hai tay gây xôn xao.

Cô gái có hành vi lái xe máy buông hai tay đang làm việc với lực lượng chức năng

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau khi xác định được người vi phạm là T.T.V. sinh sống ở phường Thủ Dầu Một, cơ quan chức năng đã mời V. đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, cô gái thừa nhận hành vi sai trái, có thái độ hối hận và cam kết không tái phạm.

Với hành vi trên, CSGT lập biên bản xử lý vi phạm hành chính quy định tại điểm a, khoản 11, điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền lỗi này từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị tước bằng lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Chiếc xe máy bị tạm giữ để xử lý

Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe của người vi phạm.