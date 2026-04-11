Triệu tập 'cò đất' tung tin sai về vị trí mới trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Thái Lâm |

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ xử lý một môi giới bất động sản vì đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng hình ảnh AI để 'công bố' vị trí trung tâm hành chính tỉnh nhằm câu like, câu view.

Ngày 10/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về vị trí đặt trung tâm hành chính tỉnh này trên mạng xã hội.

Hình ảnh Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng được tạo bằng AI do C.T.A đăng tải.

Theo Công an an tỉnh Lâm Đồng, qua nắm thông tin trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện C.T.A. (môi giới bất động sản tại khu vực Bảo Lộc) đã lợi dụng ngày "Cá tháng tư" 1/4 để đăng tải trên Facebook hình ảnh tạo bằng công cụ AI kèm nội dung công bố "chính thức" về vị trí trung tâm hành chính tỉnh.

Bài đăng có thông tin trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng đặt tại đường Lý Thường Kiệt, phường 1, Bảo Lộc, nhằm câu like, câu view phục vụ hoạt động kinh doanh. Làm việc với công an, A. thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không tin, không chia sẻ các thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố liên quan vị trí trung tâm hành chính tỉnh, tránh bị lợi dụng, lôi kéo đầu tư gây mất an ninh trật tự.

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
