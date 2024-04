Ngày 17-4, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên lên cơ quan công an để làm rõ hành vi mang dao phóng lợn, đi xe máy lạng lách gây náo loạn đường phố, gây mất an ninh trật tự.



Nhóm thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn đi gây rối trật tự công cộng gây náo loạn đường phố

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14-4, tổ công tác 161 của Công an TP Ninh Bình phát hiện nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, cầm dao phóng lợn, vỏ chai bia, dao kiếm di chuyển trên các tuyến đường của TP Ninh Bình, gây mất an ninh trật tự.

Vào cuộc xác minh, công an đã triệu tập, làm việc với 29 thanh, thiếu niên liên quan trong độ tuổi từ 14 đến 19 tuổi (trong đó có 28 người ngụ tỉnh Ninh Bình, 1 người ngụ tỉnh Nam Định).

Công an TP Ninh Bình đã thu giữ 10 xe máy, 12 chiếc dao phóng lợn, 2 dao, 1 két vỏ chai bia bên trong còn 4 vỏ chai bia.

Hiện, Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.