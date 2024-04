Lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/4, người dân báo tin đến Công an xã Phước Thành, huyện Tuy Phước về việc ông Nguyễn Sự (85 tuổi), trú khu vực 8, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn ngồi trên một con đường đất ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành. Lúc này, 2 bàn chân ông Nguyễn Sự đều có vết thương. Sau đó, người dân gọi điện đội SOS 115- tỉnh Bình Định đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.



Công an huyện Tuy Phước đã hướng dẫn Công an xã Phước Thành xác minh ban đầu. Công an huyện Tuy Phước và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Phước đã đến khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, khi lên hiện trường chỉ còn vết máu, khu vực phát hiện ông Nguyễn Sự bị thương nặng có rất nhiều vết lốp xe chạy. Đoạn đường nơi phát hiện ông Nguyên Sự là đường dốc dẫn lên một số khu vực khai thác khoáng sản...

Ông Nguyễn Sự khi được phát hiện với nhiều vết thương ở 2 bàn chân (Ảnh Mạnh Hiếu)

Những ngày qua, một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin người đàn ông 85 tuổi ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn bị xe ben cán nát 2 bàn chân. Theo Thượng úy Trương Đặng Đồng Nghĩa, cán bộ điều tra Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đến thời điểm hiện tại chưa có căn cứ xác định được ông Nguyễn Sự bị tai nạn giao thông hay không?.

Qua nắm thông tin ban đầu, ông Nguyễn Sự có biểu hiện về tâm thần, thường xuyên đi lang thang ngoài đường. Công an xã Phước Thành tiến hành ghi lời khai của người báo tin vụ việc nhưng họ không biết nguyên nhân gây thương tích.

Thượng úy Trương Đặng Đồng Nghĩa, cán bộ điều tra Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang tiếp tục trích xuất camera của một số doanh nghiệp gần khu vực xảy ra vụ việc để tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân người đàn ông 85 bị thương tích nặng ở 2 bàn chân.

“Để có căn cứ xác định ông Nguyễn Sự bị tai nạn giao thông hay không thì cũng chưa có. Một số thông tin của đơn vị, SOS 115 đưa bài lên đó là quan điểm của họ, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa dám khẳng định đó là vụ việc gì? Hiện tại Công an xã Phước Thành đang xác minh sơ bộ ban đầu trong thời hạn 7 ngày của công an xã. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì công an xã chuyển xuống cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định pháp luật”, Thượng úy Trương Đặng Đồng Nghĩa nói.