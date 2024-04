Bị can Nguyễn Hữu Nghị

Chiều 16/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Nghị (sinh năm 1986, cư trú xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Lấy lời khai bị can Nguyễn Hữu Nghị

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2021 đến ngày bị bắt giam, Nguyễn Hữu Nghị công tác tại UBND xã Phú Thạnh, sau đó được luân chuyển công tác đến UBND xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, với chức danh công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường.



Quá trình công tác tại UBND xã Phú Thạnh và UBND xã Phú Lâm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nguyễn Hữu Nghị đã thỏa thuận nhận tiền, bảo lãnh làm cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 người, với 12 hồ sơ ở xã Phú Thạnh và 5 người, với 5 hồ sơ ở xã Phú Lâm.

Sau đó, Nguyễn Hữu Nghị chỉ thực hiện làm một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận, rồi chiếm đoạt tiền của 16 người gần 500 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Hữu Nghị bị người dân tố cáo với cơ quan điều tra.

Điều tra viên Cơ quan điều tra VKSND tối cao công bố các Quyết định tố tụng đối với Nguyễn Việt Hùng.

Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Chi cục trưởng Thi hành án

Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chợ Lách, Bến Tre về tội “Nhận hối lộ”, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Báo điện tử Bảo vệ pháp luật, ngày 16/4/2024, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tiến hành công bố và tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét đối với Nguyễn Việt Hùng về tội “Nhận hối lộ”, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.



Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, trong quá trình được phân tổ chức thi hành một số việc thi hành án liên quan đến bà N.T.N.T (trú tại thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách) và bà H.T.C.H (trú tại xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc) đã nhiều lần vòi vĩnh, yêu cầu bà T. và bà H. đưa tiền để giải quyết các vụ việc thi hành án nhanh cho hai người này.

Sau đó Hùng đã nhiều lần nhận tiền của các đương sự.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Hùng theo quy định của pháp luật.