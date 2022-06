Triệu Quân Sự trộm xe nhưng trả lại tiền chè được đưa nhầm

Chiều 1/6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về việc bắt giữ Triệu Quân Sự.

Bộ trưởng khẳng định việc nhanh chóng, khẩn trương bắt giữ được đối tượng nguy hiểm Triệu Quân Sự của tổ công tác Công an xã Yên Dương thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và nhiệt thành biểu dương, khen ngợi việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung và các cán bộ trong tổ công tác Công an xã Yên Dương nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt Triệu Quân Sự và làm tốt công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Minh Đức