Triệu Lộ Tư rơi vào cảnh kiệt quệ

Khán giả vô cùng khó hiểu trước những lựa chọn mới của Triệu Lộ Tư.

Khi phòng làm việc của Triệu Lộ Tư thông báo cô chính thức đảm nhận vai trò giám chế kiêm nhà sản xuất, cư dân mạng đã vô cùng tò mò về hướng đi của mỹ nhân sinh năm 1998. Không để khán giả phải chờ đợi lâu, những thông tin hậu trường đầu tiên được hé lộ, cho thấy Triệu Lộ Tư đang tận dụng triệt để chiến lược "cây nhà lá vườn" cho dự án phim đầu tay của mình.

Khác với các dự án trước đây, Triệu Lộ Tư không đóng phim mà chỉ đứng sau hậu trường. Toàn bộ dàn diễn viên chính đều là những người chị em, bạn bè thân thiết của cô. Đặc biệt, bố ruột của cô (chú Triệu Ca) trực tiếp góp mặt trong dự án với vai diễn một vị tướng quân để ủng hộ con gái. Đương nhiên, chú Triệu tham gia hoàn toàn với tinh thần vui là chính, không màng đến cát-xê.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư còn mời Mã Bá Khiên - nam diễn viên từng với cô khi vào vai anh em trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - để tham gia vào phim mới của mình với tư cách khách mời đặc biệt (cameo). Sự xuất hiện của "ông anh trai hờ" khiến khán giả vô cùng bất ngờ, đồng thời khẳng định tình bạn gắn bó, của cặp đôi màn ảnh đình đám này.

Không chỉ người thân hay đồng nghiệp, ngay cả anh chàng vệ sĩ thường ngày che chắn, bảo vệ cô tại các sự kiện cũng được "bế" thẳng vào đoàn phim. Động thái này khiến các fan nể phục tài xoay xở của cô sếp trẻ khi tận dụng nhân sự của mình. Đặc biệt, phim còn áp dụng mô hình phân chia lợi nhuận thực tế theo tỷ lệ % khi phát sóng chứ không trả lương cứng cố định cho đạo diễn và dàn diễn viên chính. Ai lấy công người nấy dựa trên hiệu quả thực tế, giúp giảm tối đa áp lực tài chính trong giai đoạn sản xuất.

Dự án phim mới của Triệu Lộ Tư cũng vừa tung ra loạt poster nhân vật và bối cảnh chính thức. Khách quan mà nói, những bức ảnh này hiện lên vô cùng lung linh, rực rỡ với sắc hồng cam chủ đạo của hoa đào, những dải lồng đèn cổ trang treo cao treo thấp đan xen và chiếc cầu thang gỗ uốn lượn được sắp đặt có chủ đích. Dàn nhân vật diện trang phục cổ trang thướt tha, tạo dáng lãng mạn dưới màn mưa cánh hoa rơi rơi.

Tuy nhiên, netizen lại cho rằng bối cảnh phim trông quá giả và thiếu đi "vibe" điện ảnh cần có. Nhiều bình luận thẳng thắn nhận xét góc máy, cách bài trí hoa giả, ánh sáng đèn lồng đổ bóng khiến tổng thể trông không khác gì một studio chụp ảnh nghệ thuật hoặc studio chụp ảnh cưới cổ trang giá rẻ. Phần phông nền giả lập và không gian bó hẹp làm dấy lên nghi vấn đoàn phim chỉ dựng bối cảnh tạm bợ trong không gian hẹp để tiết kiệm tiền thuê phim trường lớn, khiến thành phẩm mang lại cảm giác hơi "phèn" và thiếu độ hoành tráng.

Nhìn vào chuỗi hành động gom góp, tận dụng từ người thân đến nhân viên và bối cảnh bị chê giống studio, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng tình hình hiện tại của Triệu Lộ Tư đang khá "kiệt quệ" và bế tắc về mặt tài nguyên. Việc cô không thể gia nhập các đoàn phim lớn của các nền tảng hàng đầu, phải tự bỏ vốn túi làm phim ngắn và chắt bóp từng đồng chi phí khiến nhiều người hoài nghi cô đang bước vào giai đoạn thoái trào của sự nghiệp.

Ngược lại, người hâm mộ và giới chuyên môn lại đánh giá đây là một nước đi thông minh và nhạy bén. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh Trung Quốc đang rơi vào giai đoạn ảm đạm, việc tự làm nhà sản xuất giúp cô nắm quyền chủ động trong tay thay vì bị động chờ đợi kịch bản. Cách cô chắt chọc chi phí thể hiện tư duy làm kinh doanh thực tế, biết quản trị rủi ro tốt cho dự án đầu tay.

Dự án đánh dấu bước chuyển mình của Triệu Lộ Tư có tên là Sonder – Tôi Không Phải Là NPC. Bộ phim thuộc thể loại phim ngắn cổ trang, mang yếu tố giả tưởng và khai thác sâu sắc thông điệp nữ cường tương trợ. Tác phẩm đã chính thức được bấm máy tại phim trường lớn Hoành Điếm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Nội dung chính của bộ phim xoay quanh một câu chuyện vô cùng thời thượng và mới lạ về những người phụ nữ tự đứng lên viết lại số phận mình. Bối cảnh phim đặt ra giả định về một thế giới kịch bản giả lập, nơi một nhóm các cô gái trẻ bất ngờ nhận thức được bản thân chỉ là những nhân vật phụ (NPC) được lập trình sẵn và phải sống theo sự sắp đặt của hệ thống. Không cam chịu số phận bị định đoạt và làm nền cho kẻ khác, họ đã bí mật liên kết lại với nhau, cùng tìm cách phá vỡ quy tắc hệ thống để tìm lại cuộc sống chân thực, tự do của chính mình.