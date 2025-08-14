Triệu Lộ Tư quậy tới nóc: Nghi đá xéo Ngu Thư Hân, khiến fan 2 nàng "var" nhau cực căng

Sau Lý Minh Đức, Triệu Lộ Tư đang là cái tên "quậy banh" showbiz Trung Quốc khi lên mạng đấu tố qua lại với công ty quản lý, có những phát ngôn chấn động xoay quanh đời tư và công việc của mình. Các phiên livestream của nữ diễn viên khiến dân tình phải đổ xô hóng hớt vì không biết cô sắp "đụng" đến ai. Vào tối 12/8, Triệu Lộ Tư gây dậy sóng khi được cho là có động thái đá đểu Ngu Thư Hân ngay trên sóng livestream.

Cụ thể, trong buổi livestream tối qua, Triệu Lộ Tư đã làm thử đề thi lý thuyết lái xe, và gặp câu hỏi "Lùi xe trên đường cao tốc bị trừ 12 điểm". Sau khi đọc đề, cô bỗng dưng lấp lửng phát ngôn: "Câu này tôi biết, vì trước đây có một nghệ sĩ…". Nói tới đó, Triệu Lộ Tư im bặt rồi lảng sang chuyện khác.

Triệu Lộ Tư có phát ngôn được cho là đụng chạm đến vụ ồn ào có liên quan đến Ngu Thư Hân

Sự việc này ngay lập tức lọt top hot search, gây ra luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Ai theo dõi showbiz Hoa ngữ cũng biết sự kiện lùi xe tai tiếng trên đường cao tốc vốn có liên quan đến Ngu Thư Hân. Vào cuối tháng 1/2024, tài xế riêng của Ngu Thư Hân đã lùi xe trái quy định trong làn khẩn cấp ở đường cao tốc. Xe của fan nữ diễn viên chạy sau cũng bắt chước hành vi này.

Sau đó, vụ việc đã bị báo cáo cho cơ quan chức năng. Cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) đã vào cuộc điều tra, kết luận 2 xe đều vi phạm luật an toàn giao thông. Tài xế của Ngu Thư Hân bị truy tố theo quy định của pháp luật. Việc nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật khiến Ngu Thư Hân hứng chịu làn sóng chê trách dữ dội. Để xoa dịu dư luận, người đẹp này đã lên tiếng xin lỗi công chúng.

Ai cũng biết tài xế riêng và fan của Ngu Thư Hân từng gây ra vụ lùi xe vô cùng nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông trên đường cao tốc vào năm ngoái

Do đó, phát ngôn của Triệu Lộ Tư được cho là đụng chạm lớn đến Ngu Thư Hân. Ngay lập tức, MXH Weibo trở thành "bãi chiến trường" của fan Triệu Lộ Tư và fan Ngu Thư Hân. Người hâm mộ Ngu Thư Hân chỉ trích Triệu Lộ Tư vô duyên, lợi dụng danh tiếng của thần tượng họ để gây chú ý. Trong khi fan Triệu Lộ Tư cho rằng nữ diễn viên không hề nêu đích danh ai, phía Ngu Thư Hân là đang có "tật giật mình". Hiện, cuộc đại chiến trên MXH của 2 fandom này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước cuộc khẩu chiến kịch liệt của fan, Triệu Lộ Tư lẫn Ngu Thư Hân đều chưa lên tiếng dẹp loạn.

Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư vốn là đối thủ của nhau ở showbiz Trung Quốc. Họ là 2 tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi tiếng, được săn đón nhất hiện nay và thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Sự kèn cựa này khiến fandom của 2 nhà xem nhau như kẻ thù không đội trời chung, dăm bữa nửa tháng lại đại chiến nảy lửa trên MXH.

Fan Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân hẩu chiến cực căng trên MXH Weibo

Hiện, Triệu Lộ Tư rơi vào tình cảnh khó khăn, khiến cô đứng trước nguy cơ rớt đài trong showbiz. Nữ diễn viên đang xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Triệu Lộ Tư muốn dứt áo ra đi sau vụ bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ. Tuy nhiên, Ngân Hà Khốc Ngu bắt người đẹp Tinh Hán Xán Lạn phải chịu trách nhiệm bồi thường với tỷ lệ 3:7, khiến nữ diễn viên vô cùng bức xúc. Triệu Lộ Tư cho biết cô bị đe dọa hủy hoại, "phong sát" vì phản đối yêu cầu vô lý của Ngân Hà Khốc Ngu. Không còn gì để mất, người đẹp quyết định đình công, livestream tán gẫu và bóc phốt công ty quản lý.

Triệu Lộ Tư rơi vào khủng hoảng vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý

Nguồn: Sina, Weibo