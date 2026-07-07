Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp kín mít đi khám ở khoa sản, lẽ nào sắp sinh con thứ 2?

Dân tình xứ Trung đang bàn tán sôi nổi về sự biến mất bất thường của Triệu Lệ Dĩnh gần cả năm qua.

Thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh vướng nghi vấn đã tái hợp với Phùng Thiệu Phong sau 5 năm ly hôn. Một số nguồn tin còn cho biết nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt đang bí mật mang thai con thứ 2 cho Phùng Thiệu Phong. "Soi" trang cá nhân và lịch trình của Triệu Lệ Dĩnh, dân tình phát hiện cô đã vắng bóng trong showbiz gần cả năm, kể từ sau khi hoàn thành quá trình ghi hình tác phẩm Tiểu Thành Đại Sự vào tháng 5/2025. Đến ngày 7/7, một tài khoản gây xôn xao khi cho biết đã bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt tại khoa sản của 1 bệnh viện. Trong hình ảnh tài khoản này đăng tải, bụng nữ diễn viên Minh Lan Truyện có phần nhô lên bất thường. Sau đó không lâu, trợ lý của Triệu Lệ Dĩnh còn được trông thấy xách nhiều túi đồ em bé, đẩy 1 chiếc xe nôi.

Trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh đang ở ẩn vì mang thai, studio của nữ diễn viên phủ nhận. Đại diện giải thích hình ảnh vòng 2 lùm xùm, nghi mang thai của ngôi sao Hoa Thiên Cốt là ảnh cũ. Đây vốn là hình chụp lúc Triệu Lệ Dĩnh mang thai con đầu lòng cách đây nhiều năm, chứ không phải thời điểm hiện tại. Studio cũng cho biết Triệu Lệ Dĩnh gần đây quả thật có đi bệnh viện, nhưng không phải đến khoa sản mà là đi tái khám chấn thương lưng. Còn về hình ảnh trợ lý xách đồ em bé và đẩy xe nôi, những thứ này không thuộc về Triệu Lệ Dĩnh mà là thuộc về bạn của người nhân viên. Trợ lý của nữ diễn viên được cho biết giúp bạn thân trông hộ em bé vài tiếng.

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh vòng 2 lùm xùm, nghi mang thai gây xôn xao dư luận. Ảnh: QQ.

Tuy nhiên, thông qua studio đại diện, nữ diễn viên đã phủ nhận thông tin ở ẩn vì mang thai con thứ 2 cho Phùng Thiệu Phong.

Theo các nguồn tin trong showbiz, Triệu Lệ Dĩnh đang tạm dừng công việc để nghỉ ngơi, điều trị các chấn thương từng gặp phải trong quá trình đóng phim. Ngoài gặp vấn đề ở lưng và cột sống, sau khi quay bộ phim Điều Thứ 20, Triệu Lệ Dĩnh đã bị tràn dịch đầu gối và nứt xương. Chưa kể, con trai Triệu Lệ Dĩnh năm nay đã 7 tuổi. Vì vậy, nữ diễn viên muốn có nhiều thời gian kèm cặp, đồng hành cùng quý tử đã vào tiểu học sau khoảng thời gian dài giao con cho Phùng Thiệu Phong và nhà chồng cũ nuôi dưỡng.

Triệu Lệ Dĩnh đang dành thời gian nghỉ ngơi, chăm con nhỏ. Ảnh: QQ.

Triệu Lệ Dĩnh bén duyên với Phùng Thiệu Phong sau khi đóng chung phim Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc , Minh Lan Truyện . Trong năm 2017, cặp sao nhiều lần bị soi hint hẹn hò, nhưng chối bay chối biến. Đến tháng 10/2018, nàng "Sam Sam" gây chấn động khi thông báo đã kết hôn với Phùng Thiệu Phong. Cặp sao hạng A cũng nhanh chóng đón quý tử đầu lòng vào tháng 3/2019. Vậy nhưng, chỉ sau 3 năm bên nhau, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng xứ tỷ dân. Nguyên nhân ly hôn của cặp đôi được đồn đoán là do Phùng Thiệu Phong ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh không được lòng nhà chồng vì xuất thân nghèo khó, không có bằng đại học. Đáng nói, trong dàn tiểu hoa đán 85 đã kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh có thể nói là người tủi thân nhất vì cô không có nổi 1 đám cưới, thậm chí còn chẳng có nhẫn cưới dành cho mình.

Phùng Thiệu Phong nhận trách nhiệm nuôi con chính. Bé Tưởng Tưởng sống cùng cha và ông bà nội ở Thượng Hải (Trung Quốc). Theo Triệu Lệ Dĩnh, cô nhường quyền nuôi con trai cho chồng cũ là vì kinh tế của Phùng Thiệu Phong tốt hơn. Nhà chồng cũ của ngôi sao Dữ Phượng Hành nức tiếng giàu có trong ngành dệt may. Và Phùng Thiệu Phong là người thừa kế duy nhất sản nghiệp gia tộc.

Tại showbiz Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là 1 trong số ít cặp đôi sau khi ly hôn vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Cả 2 chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc con trai. Khi người kia bận đóng phim, người còn lại sẽ phụ trách chăm con và ngược lại.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong có mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu