Triệu hồi xe Ford Territory tại Việt Nam để sửa lỗi trụ lái

Theo thông tin từ trang chủ của Ford Việt Nam , đợt triệu hồi mới nhất được thực hiện nhằm kiểm tra giá đỡ trụ lái trên dòng xe Ford Territory đời 2023. Có tổng cộng 816 xe bị ảnh hưởng, được sản xuất tại nhà máy trong nước từ ngày 5/12/2022 đến ngày 30/1/2023.

Hãng xe Mỹ cho biết trên các xe thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, giá đỡ trụ lái có thể bị tách rời khỏi khung xương táp lô do mối hàn không chính xác giữa giá đỡ trụ lái và khung xương táp lô.

Điều này có thể khiến người dùng bị gặp khó khi điều khiển phương tiện, hoặc trong một số ít trường hợp không thể điều khiển phương tiện, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc chấn thương.

Ngoài ra, việc trụ lái bị tách rời cũng có thể làm hỏng hệ thống dây điện, có khả năng ngăn túi khí của người lái bung ra theo thiết kế, làm tăng nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Hiện tại, hãng xe Mỹ đã gửi thư đến 816 khách hàng sở hữu xe Territory thuộc chương trình triệu hồi để có thể sớm đưa xe đến đại lý và được khắc phục miễn phí.

Các đại lý Ford sẽ thực hiện kiểm tra, gia cố bổ sung và thay thế nếu cần thiết cho xe của khách hàng thuộc diện triệu hồi. Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra và cập nhật phần mềm dự kiến ít hơn nửa ngày làm việc.

Trong năm 2025, đây là lần triệu hồi thứ hai liên quan đến mẫu xe Ford Territory tại thị trường Việt Nam. Hồi tháng 5, Ford từng triệu hồi 6 xe để cập nhật phần mềm điều khiển động cơ do có nguy cơ không đạt tiêu chuẩn khí thải.

Vụ việc mới nhất cũng đánh dấu lần thứ hai trong tháng 9 này Ford phải triển khai triệu hồi xe . Trước đó vào đầu tháng, hãng đã phát lệnh triệu hồi với hơn 21.000 xe Ranger, Raptor và Everest (sản xuất trong giai đoạn 2021-2024) để cập nhật phần mềm điều khiển màn hình camera sau.

Trở lại với Territory, 816 xe thuộc diện triệu hồi đều thuộc phiên bản cũ. Mẫu SUV cỡ C này vừa ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời từ giữa tháng 8 với một số thay đổi về diện mạo và trang bị.

Ford Territory phiên bản mới 2025.

Về doanh số, Ford Territory đã bán ra thị trường 7.036 xe trong 8 tháng đầu năm. Mẫu xe này đang đứng thứ hai ở nhóm SUV cỡ C, và là cái tên hiếm hoi từng vượt qua được “ông vua” phân khúc là Mazda CX-5 về doanh số bán ra trong một tháng.