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Triệu hồi hơn 1.500 xe Ford Ranger tại Việt Nam

Lê Tuấn
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Đợt triệu hồi hơn 1.500 xe Ford Ranger tại nước ta được thực hiện nhằm khắc phục lỗi liên quan đến giá đỡ túi khí trụ B, có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm.

Thông báo chính thức từ Ford Việt Nam cho biết hãng đang triển khai chương trình triệu hồi 1.514 xe Ford Ranger tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B.

Theo nhà sản xuất, lỗi này được phát hiện trong quá trình thử nghiệm định kỳ. Theo đó, túi khí rèm bên trên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B khi kích hoạt, khiến túi khí không bung đúng thiết kế, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm.

Hãng chưa công bố chi tiết các phiên bản cụ thể. Tuy nhiên, căn cứ vào thời gian sản xuất, lô xe đời 2026 mở bán từ đầu tháng 7 nhiều khả năng thuộc diện ảnh hưởng.

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Ford Ranger là mẫu bán tải có doanh số tốt nhất tại thị trường Việt Nam.

Thời gian cần thiết cho hoạt động kiểm tra và thay thế dự kiến ít hơn một ngày làm việc. Dù vậy, tùy thuộc vào kế hoạch tiếp nhận của từng đại lý, thời gian lưu giữ xe có thể kéo dài hơn.

Các đại lý ủy quyền sẽ chủ động liên hệ với chủ xe trong danh sách. Khách hàng cũng có thể chủ động liên hệ đại lý để tra cứu thông tin và đặt lịch xử lý.

Tại Việt Nam, Ford Ranger là mẫu xe bán tải đã thống trị phân khúc trong thời gian dài. Tính hết 7 tháng đầu năm 2026, dòng xe Mỹ này đạt doanh số lũy kế 7.959 xe, giữ hơn 50% thị phần.

Từ giữa năm nay, hãng bắt đầu tung ra thị trường phiên bản Ford Ranger 2026, mang đến một số điều chỉnh về cấu hình động cơ nhưng giữ nguyên thiết kế tổng thể. Ngoài ra, đời xe mới còn có các phiên bản Ranger Wildtrak V6 và Ranger Raptor V6, sở hữu công suất mạnh mẽ hơn.

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Tags

Ford Ranger

Ford Việt Nam

triệu hồi

túi khí

báo Tiền Phong

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