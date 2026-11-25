Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8m, dự án chống ngập 10.000 tỷ đã kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài trên 80 cm. Các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình,... mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành.

Trưa 25/11, tại Nhà Quản lý Trung tâm dự án, Tập đoàn Trung Nam (nhà đầu tư) đã thực hiện vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TPHCM sau hơn 10 năm thi công, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu kiểm soát triều cường, giải quyết vấn đề dân sinh đã tồn tại nhiều năm của TPHCM.

Cống ngăn triều Mương Chuối thực hiện vận hành liên hoàn. Ảnh: CTV

'Xóa' nhiều điểm ngập do triều

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/11, công tác vận hành thử hệ thống công trình đã ghi nhận những kết quả tích cực, đạt mục tiêu ngăn triều trong điều kiện thực tế (đợt triều cường Rằm tháng 10 AL). Tại thời điểm đỉnh triều bên ngoài vượt 1,8 m, hệ thống đã kiểm soát mực nước phía trong vùng bảo vệ, duy trì mức chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài trên 80 cm.

Đặc biệt, tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường như đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Bình, mặt đường được ghi nhận khô ráo trong thời gian vận hành. Những kết quả bước đầu này là minh chứng trực quan, sinh động về hiệu quả ngăn triều của Dự án và những giá trị thiết thực mà công trình mang lại cho đời sống người dân.

Trọng tâm của hoạt động vận hành liên hoàn là hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động SCADA, được ví như "bộ não" của toàn bộ dự án, đặt tại Nhà quản lý trung tâm.

Thông qua hệ thống kết nối với 29 điểm quan trắc, đội ngũ vận hành có thể theo dõi dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình từ trung tâm điều hành.

Các cửa van của cống Mương Chuối được vận hành đóng đồng loạt vào trưa 25/11.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group, khẳng định đơn vị sẽ vận hành hệ thống ngăn triều theo đúng quy trình, căn cứ diễn biến mực nước và lịch triều hằng tháng, hằng năm. Theo ông, hệ thống được thiết kế để ngăn triều xâm nhập, bảo vệ các khu vực Nhà Bè, quận 7, quận 1, quận 4, quận 8 và quận 6 (cũ).

Chia sẻ về khả năng vận hành công trình, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết, Trung Nam cam kết thực hiện đúng quy định, quy trình kỹ thuật và điều tiết cửa van theo diễn biến mực nước, con nước cũng như chu kỳ triều.

"Chúng tôi khẳng định 100% toàn bộ vùng dự án đã được thiết kế, gồm Nhà Bè, quận 7, quận 1, quận 4, quận 8 và quận 6, sẽ không bị ngập do triều xâm nhập", ông Tiến nói.

Theo Tổng giám đốc Trung Nam, khả năng kiểm soát triều của công trình cũng sẽ được các chuyên gia và đơn vị thiết kế phân tích, đánh giá dựa trên kết quả kiểm nghiệm trong ba ngày vừa qua.

Chính thức vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều 10.000 tỷ ở TPHCM.

Chủ động phòng ngừa và quản lý rủi ro ngập

Liệu TPHCM có còn ngập sau khi dự án hoàn thành? Ông Tiến cho rằng đây là bài toán lớn, liên quan trực tiếp đến khả năng thoát nước của hệ thống đô thị. Tình trạng ngập xảy ra khi nước mưa không thể thoát kịp, trong đó một nguyên nhân có thể đến từ hệ thống cống thoát nước trên đường phố không dẫn được nước về các kênh, rạch và sông tiếp nhận.

Ông Tiến phân tích, khi nước mưa được dẫn về các kênh, rạch, hệ thống bơm của dự án sẽ thực hiện nhiệm vụ bơm nước ra ngoài, đồng thời tạo dung tích trống trong kênh rạch để đón lượng mưa tiếp theo.

Theo thiết kế, với lượng mưa dưới 100mm, toàn bộ khu vực dự án có thể không bị ngập nếu hệ thống thoát nước đô thị hoạt động tốt.

"Tôi khẳng định sẽ không bị ngập với điều kiện hệ thống thoát nước mưa trên đường phố phải tốt. Nếu cống thoát nước bị nghẹt hoặc vì lý do nào đó khiến nước không thể dẫn về các kênh, rạch thì đó không phải là phạm vi cam kết của chúng tôi", ông Tiến nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Trung Nam cho biết ngay từ đầu, dự án được xác định có hai mục tiêu lớn là ngăn triều và bơm nước hỗ trợ thoát nước mưa cho đô thị.

Với công suất bơm 120m³/giây, hệ thống có khả năng bơm nước trong khoảng 6 giờ trước đó nhằm tạo khoảng trống trong các kênh, rạch, tăng khả năng tiếp nhận nước mưa khi xảy ra mưa lớn.

Ông Tiến cho rằng nếu hệ thống thoát nước trên đường phố được duy trì thông suốt, kết hợp với khả năng vận hành của các cống ngăn triều và trạm bơm, khu vực được dự án bảo vệ sẽ đáp ứng được yêu cầu chống ngập đối với lượng mưa theo thiết kế.

PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đơn vị tư vấn dự án, chia sẻ ông cảm thấy rất nhẹ nhõm khi chứng kiến công trình phát huy hiệu quả sau nhiều năm triển khai.

Phân tích bài toán chống ngập lâu dài, ông Quỳnh cho biết TPHCM chịu tác động từ ba nguồn nước chính: nước mưa, nước thượng nguồn và triều cường từ biển. Trong đó, nước mưa cần được kiểm soát bằng hệ thống thoát nước đô thị, còn nước từ thượng nguồn và triều cường cần giải pháp kiểm soát từ xa.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, mưa cực đoan và tình trạng đô thị hóa, sụt lún sẽ khiến nguy cơ ngập ngày càng phức tạp. Ông cho rằng thành phố cần xây dựng mô hình dự báo ngập đến năm 2050 và những giai đoạn tiếp theo để chủ động lựa chọn giải pháp.

Mực nước bên ngoài cống Mương Chuối thời điểm bắt đầu vận hành đóng cống.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, ngập úng tại thành phố là bài toán tổng thể về phát triển đô thị. Ông cho rằng quy hoạch thủy lợi, kiểm soát triều cần gắn với quy hoạch thoát nước, giao thông và sử dụng đất. Thành phố cần giữ lại, mở rộng không gian trữ nước như công viên, hành lang sông, kênh rạch.

"Chúng ta cần chuyển từ tư duy chống ngập bằng công trình sang xây dựng đô thị thích ứng, chủ động phòng ngừa và quản lý rủi ro ngập ngay từ khâu quy hoạch", ông Dũng nhấn mạnh.