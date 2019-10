Triệt xóa nhiều ổ phân phối lẻ ma túy tại miền Tây

Tối 20-10, trong lúc tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 941, khi đến khu vực ấp Tân Trung (xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tri Tôn phát hiện Nam điều khiển xe máy BKS 67K1-686.83 chở Nhi, nghi vấn vận chuyển ma túy.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trên người Nhi có 2 bọc nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng trên 155 gram (nghi là ma túy đá) cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngay trong đêm, Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi Nam và Nhi thuê trọ tại ấp Tà On (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) và nơi ở của Nam tại thị trấn Chi Lăng (huyện Tịnh Biên).

Qua khám xét, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ nhiều bọc nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 104 gram (nghi là ma túy đá), 1 cân tiểu ly và trên 160 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nam khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bọc nylon trên là ma túy đá được Nam mua tại TP Hồ Chí Minh đem về An Giang bán lại kiếm lời.

Trước đó, chiều 20-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang Lê Thanh Hà (SN 1971, ĐKTT tại khu phố 1, phường 8, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đang bán trái phép chất ma túy cho một con nghiện tại ấp Phú Hào (xã Phú Hưng, TP Bến Tre).

Đối tượng Hà cùng tang vật.

Quá trình điều tra, Hà đã thừa nhận hành vi bán trái phép chất ma túy và cho biết toàn bộ số ma túy trên Hà mua của một đối tượng chưa rõ danh tính ở Hà Nội cách đây khoảng một tháng đem về cất giữ tại phòng ngủ.

Số heroin là Hà để sử dụng, số còn lại dành để bán kiếm lời.Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng Công an thu giữ 1 gói ma túy đá mà Hà đã bán cho con nghiện.

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500g ma túy loại Methamphetamine và heroin, 1 ĐTDĐ, 60 triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.