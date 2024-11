Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với Mai Thị Thu Sương (42 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Trần Thị Hằng (43 tuổi) và Huỳnh Thị Bình (52 tuổi) cùng trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để điều tra hành vi "tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức đánh số đề.

Cơ quan Công an cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 2 đối tượng khác trong đường dây này.

3 đối tượng cầm đầu đường dây Sương, Hằng, Bình (từ phải qua) và các đối tượng liên quan trong Chuyên án

Khoảng tháng 3/2024, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Mai Thị Thu Sương câu kết với một số đối tượng khác thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh số đề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; các đối tượng Mai Thị A.T (37 tuổi, trú phường Xuân Hà) Hà Thị T.N (40 tuổi, trú phường Chính Gián, cùng quận Thanh Khê) và Trần Thị Hằng là các "chân rết" cấp dưới.

Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Lúc 7h45 ngày 12/11, Ban chuyên án huy động cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương liên quan chia thành nhiều tổ, đồng loạt bắt quả tang, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mai Thị Thu Sương, Mai Thị A.T; Hà Thị T.N; Trần Thị Hằng và Huỳnh Thị Bình cùng một số con bạc trong đường dây.

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm hơn 80 triệu đồng, 8 điện thoại dị động, nhiều tài liệu, giấy tờ thể hiện tịch đề, tính toán tiền thắng thua số đề khác…

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 01/2024, Mai Thị Thu Sương đứng ra tổ chức, điều hành đường dây. Hằng ngày, Sương thu nhận tịch đề từ các con bạc, đầu mối, đại lý cấp dưới, trong đó có các đối tượng Hằng và Bình...

Tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án

Sau đó, Sương cân đối giữ lại một phần để tính thắng thua, số còn lại chuyển cho đầu mối, đại lý cấp trên khác. Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây giao động từ 70 triệu đến 100 triệu đồng/ngày.

Tính riêng trong ngày 11/11 (ngày liền trước ngày phát hiện, bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng), tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây này khoảng 80 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.