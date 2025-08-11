Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Ngày 11/8, tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng từ người dân trong và ngoài nước.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra đọc quyết định khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (VPĐD tại Hà Nội)

Sau đó, ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình, tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc Việt Nam đồng.

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính để bàn… phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (SN 1983, trú tại phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét khẩn cấp, lấy lời khai của các nhân viên của Công ty TNHH Fimetech.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản " theo Điều 217a và Điều 290- BLHS. Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai các đối tượng.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.