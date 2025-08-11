CLIP: Hiện trường vụ việc và clip ghi lại.

Ngày 11-8, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Đình Bá (34 tuổi, ngụ phường Tam Bình) và Nguyễn Hùng (56 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bá (trái) và Hùng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, lúc 20 giờ10 tối 5-8, trước địa chỉ 194 đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình có 2 người đàn ông mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cả hai sử dụng vật bằng kim loại sắt để tấn công nhau. Lúc này trời vừa mưa xong, đang tắc nghẽn giao thông.

Công an TP HCM vào cuộc truy xét mời Bá và Hùng đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, cả 2 khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần kiềm chế, không sử dụng bạo lực, tránh vi phạm pháp luật. Đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được giải quyết.

Khu vực xảy ra vụ việc.



