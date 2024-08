Ngày 8-8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệt phá và chấm dứt tình trạng người đi đường bị tấn công bằng hung khí và vỏ chai bia.

Trước đó, trong thời gian từ cuối tháng 6 đến tháng 7- 2024, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã liên tiếp xảy ra các vụ việc phạm tội do thanh thiếu niên gây ra.

Tang vật các đối tượng dùng để gây rối trật tự công cộng

Điển hình là ngày 6-7, chị Phan Ngọc K (sinh năm 2006 ở huyện Ba Vì, Hà Nội) trình báo về việc nhóm của K bị bốn thanh niên, điều khiển trên 02 xe máy, mang theo vỏ chai bia, rượu, đe doạ. Đến ngày 17-7, tiếp tục có 4 người trình báo về việc bị một nhóm thanh thiếu niên, khoảng 15 người, điều khiển xe máy dùng kiếm, đao đánh, gây rối trật tự công cộng.

Công an quận đã tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát và bắt giữ được nhóm đối tượng nêu trên đưa về cơ quan làm rõ. Qua điều tra, công an xác định các đối tượng vi phạm trên phần lớn là dưới 18 tuổi, trong đó không ít đối tượng chỉ dưới 16 tuổi, do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình đã tham gia tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Qua lời khai của các đối tượng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí truy đuổi nhau gây rối trật tự công cộng là do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, sau đó lôi kéo bạn bè với số lượng đông để đi giải quyết mâu thuẫn. Các nhóm đối tượng thường hẹn đánh nhau tại những tuyến, trục đường chính giáp ranh các địa bàn, địa điểm công cộng.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Khi di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga và mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng khuyến cáo các gia đình nên phối hợp với nhà trường để quản lý thời gian học tập, sinh hoạt của con em mình. Tránh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập nhiều người trong các khu dân cư gây mất trật tự công cộng.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm rõ một số vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng và tiếp tục mở rộng các vụ điều tra.