Bất ngờ về cuộc đột kích của hàng trăm cảnh sát Việt Nam và Lào vào sào huyệt tội phạm ở Tam Giác Vàng

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo

Thông tin từ Bộ Công an ngày 8/8 cho biết, lãnh đạo Bộ Công an Lào, Công an Việt Nam cùng các lực lượng đã triệt phá thành công tổ chức tội phạm mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô cực lớn. Lực lượng chức năng đã bắt 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại khu Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào).

Để có kết quả xuất sắc trên, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người - Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Toà nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: CA Nghệ An

Đây được xác định là một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn, "núp" dưới danh nghĩa doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Các nhóm đối tượng đã móc nối với người Việt Nam đã từng tham gia tổ chức lừa đảo qua mạng để thực hiện chiến thuật "dùng người Việt lừa người Việt".

Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn chúng đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “Thiên đường của tội phạm” này.

Công an Việt Nam phát hiện tổ chức này bắt nguồn từ việc đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được đơn trình báo bị lừa đảo với cùng phương thức như nhau, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các bị hại.

Bên cạnh đó, nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao từ 18-30 triệu đồng nhưng khi sang đã bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội nhưng không thể về do bị thu hết giẩy tờ và bị quản lý chặt chẽ.

Các đối tượng này được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo các "kịch bản" đã được soạn thảo công phu, lập các tài khoản Facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an xác định chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Cuộc đột kích lúc bất ngờ lúc rạng sáng

Sau thời gian dài theo dõi, nắm bắt thông tin, vào ngày 30/7, bất chấp thời điểm đó đang xảy ra mưa lũ, có nguy cơ sạt lở núi, hàng trăm chiến sỹ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Khó khăn lớn nhất đối với Ban chuyên án lúc này chính là cách thức đột nhập bí mật thành công vào các vị trí sinh sống và hoạt động của các đối tượng trong Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Công an xác định đây là một đặc khu kinh tế có tính chất đặc thù và có "Luật đặc khu" riêng vô cùng cẩn mật. Những người ra vào đặc khu này đều phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây. Không chỉ vậy, tại đặc khu này có đến hơn 200 cao ốc, mỗi toà nhà từ 20-25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng vô cùng khó.

Các đối tượng bỏ chạy theo đường cầu thang bộ và ban công của toà nhà bị bắt giữ ngay sau đó - Ảnh: CA Nghệ An

Hơn nữa, lực lượng bảo vệ được các đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê cắt cử bảo vệ tại mỗi tòa nhà sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn và lạ mặt không có giấy tờ ra vào xâm nhập. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao nhất của lực lượng công an 2 nước, vào rạng sáng ngày 02/8, các tổ công tác của ban chuyên án đã quyết định xuất kích, bất ngờ xâm nhập vào tổ chức tội phạm quốc tế này.



Sau khi đột nhập qua được vòng vây của bảo an, các trinh sát đã tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng. Lúc này phát hiện có động, các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà lập tức bỏ chạy tán loạn.

Công an thu giữ gần 500 chiếc điện thoại, hàng chục máy vi tính - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Các đối tượng cũng đã cố tẩu tán, tiêu huỷ các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà. Tuy nhiên, sau hơn 4 giờ truy bắt của lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt đã bị bắt giữ.



Đồng thời với mũi tấn công trực tiếp vào sào huyệt của đặc khu, một mũi trinh sát đã phục kích tại sân bay Nội Bài, bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi Ngọc đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước đó, ở giai đoạn 1 của chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào.