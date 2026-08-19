Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 9.300 kíp nổ từ Lào về Việt Nam

Công an TP Huế phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, thu giữ gần 9.300 kíp nổ điện.

Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa nhận thư khen của Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, thông qua cơ chế trao đổi thông tin nghiệp vụ, lực lượng công an và hải quan kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của những kẻ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hành khách quốc tế để vận chuyển hàng cấm, hàng hóa thuộc diện quản lý đặc biệt từ Lào vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 9.300 kíp nổ điện trong quá trình triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nhung)

Qua rà soát, xác minh, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Huế phát hiện dấu hiệu một số người lợi dụng các tuyến, phương thức và đầu mối vận chuyển qua biên giới để đưa hóa chất, tiền chất, vật liệu nổ và các mặt hàng nguy hiểm khác vào Việt Nam tiêu thụ.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2026, từ nguồn tin nghiệp vụ, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế nắm được thông tin một số người đang tập kết, thu gom số lượng lớn vật liệu nổ tại Lào, sau đó sử dụng xe khách chạy tuyến Lào - Việt Nam vận chuyển vào Việt Nam.

Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế phối hợp các phòng nghiệp vụ tập trung xác minh nguồn tin, rà soát phương tiện, tuyến vận chuyển và quy luật hoạt động của nhóm người có dấu hiệu phạm tội, qua đó phát hiện nhóm người có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, đi qua TP Huế để đưa đến các địa phương tiêu thụ.

Ngày 9/7, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế phối hợp các phòng nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện 5 thùng xốp được vận chuyển bằng xe khách, tổng trọng lượng gần 2 tạ, nghi chứa các loại kíp nổ điện.

Tiếp tục điều tra, từ ngày 9/7 đến ngày 17/7, lực lượng chức năng làm rõ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng gần 9.300 kíp nổ điện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo khoản 2 Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đơn vị sau đó ra quyết định khởi tố bị can đối với Đ.V.T (trú tỉnh Quảng Ngãi) và V.Q.K (trú tại TP Đà Nẵng).