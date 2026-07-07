Triệt phá đường dây trồng, chế biến cần sa tại nhà ngay giữa Thủ đô

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã phát hiện một đường dây trồng, chế biến cần sa ngay giữa Thủ đô.

Ít ai ngờ giữa khu dân cư đông đúc lại tồn tại một mô hình sản xuất ma túy được đầu tư khá bài bản. Chỉ đến khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, sự thật phía sau mới được hé lộ.

Bất ngờ kiểm tra căn nhà 3 tầng trên phố Ngọc Trục (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở trồng, chế biến cần sa khép kín đã đến kỳ thu hoạch.

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở trồng, chế biến cần sa khép kín tại căn nhà 3 tầng trên phố Ngọc Trục (Hà Nội).



Đối tượng buôn bán ma túy cần sa khai nhận: "Đầu tiên cây bé sẽ cho vào chậu nuôi 3 tháng gây lớn, sau đó khoảng 2 tháng sau, cây sẽ ra hoa. Cây ra hoa xong thì cắt ra bàn ngồi tỉa, thu hoạch những búp".

"Tìm khách hàng để buôn bán, tiêu thụ ở trên không gian mạng. Tôi cung cấp vật liệu như đèn thanh và chậu cây", một đối tượng khác cho biết.

Tại căn nhà này, các đối tượng bố trí một hệ thống đèn chiếu sáng nhằm tạo quang hợp cho cây cần sa. Các đối tượng sử dụng nhiều dụng cụ như bình phun thuốc, các loại hóa chất nhằm chăm sóc, nuôi trồng cây. Ở đây có rất nhiều chậu đang vứt ngổn ngang trên mặt sàn. Ngoài ra, một lượng cần sa đã được đóng sẵn vào thùng, sấy khô, chuẩn bị đưa vào công đoạn xử lý thành phẩm để mang đi tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, đây là đợt thu hoạch thứ hai của nhóm đối tượng. Cần sa sau khi được sấy khô, xử lý thành phẩm sẽ được rao bán chủ yếu qua Telegram.

Do cần sa có mùi đặc trưng, các đối tượng thường chọn những khu vực kín, ít người qua lại để tổ chức trồng, sấy và đóng gói.

Các đối tượng thường chọn những khu vực kín, ít người qua lại để tổ chức trồng, sấy và đóng gói cần sa.

Tại một căn nhà 3 tầng trên địa bàn phường Thanh Liệt, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một điểm trồng cần sa với đầy đủ thiết bị chăm sóc cây.

Liên quan đến đường dây này, Công an phường Yên Hòa đã thu giữ toàn bộ tang vật, khởi tố 13 đối tượng về các tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng còn rất trẻ, tham gia ở nhiều mắt xích khác nhau.

"Tôi đặt mua cần sa qua 2 hình thức là qua mạng và mua trực tiếp, đa số qua mạng, với giá 200.000 đồng/gram", người sử dụng ma túy cho hay.

Công an phường Yên Hòa đã thu giữ toàn bộ tang vật, khởi tố 13 đối tượng về các tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu tá Cao Xuân Hương (Phó Trưởng Công an phường Yên Hòa, Công an TP Hà Nội) thông tin: "Các đối tượng đã lên mạng tìm hiểu, mua ma túy cần sa qua trên không gian mạng, sau đó về sử dụng và bán cho các đối tượng khác để kiếm lợi. Sau đó, quá trình thực hiện, đối tượng nảy sinh ý định sẽ tự nghiên cứu và trồng cây cần sa để sản xuất, xử lý thành phẩm, bán cho các đối tượng khác nhằm kiếm lợi".

Dù tinh vi đến đâu, mọi hành vi gieo trồng, mua bán hay tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tội phạm ma túy đang không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng không gian mạng và những địa điểm tưởng như rất bình thường để che giấu hành vi phạm pháp. Bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác các dấu hiệu bất thường để góp phần ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ sớm.