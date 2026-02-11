Triệt phá đường dây sản xuất thuốc Đông y tăng cân từ bột mì và tân dược

Bóc tách cơ sở do Đoàn Thị Lam tổ chức

Ngày 11/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn, xảy ra tại địa bàn xã Đức Minh, xã Can Lộc.

Các sản phẩm thuốc đông y giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng làm việc với Đoàn Thị Lam.

Cơ sở đầu tiên được làm rõ do Đoàn Thị Lam (SN 1972), trú tại thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (SN 1997), trú tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Lam và Hợp mua sắm công cụ, nguyên liệu để tổ chức sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” tại nhà riêng.

Các đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm.

Sản phẩm đã được đóng vào hộp chuẩn bị đưa ra thị trường.

Trước đó, trinh sát phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”.

Đáng chú ý, phản ánh từ người sử dụng cho thấy chỉ sau thời gian ngắn dùng thuốc đã xuất hiện cảm giác ăn khỏe, ngủ sâu rõ rệt, tăng cân nhanh bất thường – biểu hiện không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm của thuốc đông y cổ truyền.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, các mũi trinh sát được triển khai, bám nắm địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguồn gốc sản xuất, phương thức hoạt động, quy mô tiêu thụ và các đối tượng liên quan.

Sản phẩm được quảng cáo trên các trang mạng

Để tạo tác dụng “ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh”, Lam và Hợp liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1997), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An mua số lượng lớn thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol và Cinarizin. Đồng thời, các đối tượng thuê nhiều nhân công tại địa phương trực tiếp tham gia sản xuất thuốc giả.

Sản phẩm sau khi hoàn thiện được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, kèm theo thông tin về thành phần, công dụng không đúng sự thật, rồi quảng cáo và bán ra thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo.

Trần Văn Hợp (áo trắng) trực tiếp tham gia thiết kế nhãn mác thuốc đông y Tiến Hạnh và đảm nhiệm khâu tiêu thụ sản phẩm ra thị trường.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (SN 1984), trú tại thôn Yên Phú, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả tại nhà riêng.

Nguyễn Cao Cường tổ chức sản xuất thuốc đông y giả tại nhà riêng.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20/1, Ban chuyên án triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ hai cơ sở, khám xét 6 địa điểm tại các địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất gồm: mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng chục nghìn hộp nhựa dùng để đóng gói sản phẩm, cùng nhiều máy móc, công cụ, thiết bị phục vụ việc trộn, vo viên, sấy, đóng gói thuốc giả.

Lực lượng chức năng bắt quả tang khi cơ sở đang sản xuất thuốc Đông y không đảm bảo chất lượng.

Giám định tang vật, làm rõ bản chất vi phạm

Toàn bộ tang vật được trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an. Kết quả giám định xác định các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên nhãn, đồng thời phát hiện các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng với đó, Cục Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế kết luận các sản phẩm do các đối tượng sản xuất có đặc điểm của thuốc theo quy định của Luật Dược và không được cấp phép lưu hành.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Dung tại xã Can Lộc, là đối tượng tham gia tiêu thụ thuốc đông y giả.

