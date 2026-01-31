Triệt phá đường dây sản xuất máy sấy tóc thương hiệu nổi tiếng, nhiều người Việt ưa chuộng: sản xuất chỉ 500k nhưng bán ra giá 9 triệu đồng

Ngày 30/1, Công an TP Thượng Hải tổ chức họp báo với chủ đề “Xử lý nghiêm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phục vụ phát triển chất lượng cao”, công bố kết quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ tối ưu môi trường kinh doanh, đồng thời thông tin các vụ án điển hình về sản xuất – tiêu thụ hàng giả như vòng bi công nghiệp và máy sấy tóc. Theo cơ quan công an, từ tháng 3/2025 đến nay, lực lượng chuyên trách về sở hữu trí tuệ của Công an Thượng Hải đã điều tra, khám phá hơn 790 vụ án hình sự, xử lý 2.800 người, tổng giá trị liên quan lên tới 1,25 tỷ NDT; qua đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hơn 210 thương hiệu.

Theo đó, vụ án làm giả máy sấy tóc nhãn hiệu nổi tiếng được công bố. Trong đó hàng giả có giá thành sản xuất chỉ 150 NDT/chiếc nhưng sau nhiều tầng trung gian lại được bán ra tới 2.400 NDT/chiếc, sát mức giá hàng thật trên thị trường. Cơ quan chức năng nhấn mạnh việc hàng giả “đội lốt” hàng cao cấp như vậy gây tổn hại nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu.

So sánh máy sấy tóc thật và giả (do Cục Công an thành phố Thượng Hải cung cấp)

Theo thông tin điều tra, tháng 4/2025, Công an quận Kim Sơn (Thượng Hải) đã phá thành công một vụ sản xuất – tiêu thụ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã đăng ký, bắt giữ 19 nghi phạm với giá trị liên quan hơn 3 triệu NDT. Đầu mối vụ việc xuất phát từ việc cảnh sát quận Kim Sơn phối hợp cơ quan quản lý thị trường trong quá trình đi doanh nghiệp, phát hiện một công ty đăng ký tại Kim Sơn bán số lượng lớn máy sấy tóc nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng sản phẩm có gia công thô, số sê-ri không thể tra cứu trên website chính thức, có dấu hiệu hàng giả.

Sau đó, công an phối hợp với doanh nghiệp chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành giám định toàn bộ lô hàng, xác nhận tất cả sản phẩm liên quan đều là hàng giả mạo nhãn hiệu đã đăng ký. Từ đây, lực lượng chức năng lần theo dòng hàng, mở rộng điều tra và dựng lên một chuỗi tội phạm tương đối hoàn chỉnh, bao trùm các khâu “sản xuất – đóng gói – bán buôn – bán hàng”.

Tháng 4/2025, sau khi nắm chắc chứng cứ và xác định điểm sản xuất cùng mạng lưới lưu thông, công an triển khai bắt giữ các nghi phạm như Hồng, Trương, Lý Mỗ Bách… tổng cộng 19 người, đồng thời thu giữ tại hiện trường hơn 130.000 linh kiện/phụ kiện máy sấy tóc giả nhãn hiệu nổi tiếng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đối tượng họ Hồng cùng đồng phạm điều hành một nhà máy sản xuất thiết bị điện; đối tượng Lý Mỗ Bách cung cấp tem nhãn giả và vật liệu bao bì, nhà máy sẽ sản xuất máy sấy tóc giả theo đơn đặt hàng, đóng gói hoàn thiện như hàng thật.

Đáng chú ý, giá thành sản xuất mỗi chiếc chỉ 150 NDT. Tuy nhiên, hàng giả sau đó đi qua 4 tầng trung gian, với mức giá lần lượt là 220 NDT/chiếc, 500 NDT/chiếc, 1.100 NDT/chiếc, rồi cuối cùng do công ty do Trương trực tiếp điều hành bán ra thị trường với giá 2.400 NDT/chiếc (gần 9 triệu đồng) để thu lợi. Tính đến khi bị phát hiện, số tiền bán máy sấy tóc giả nhãn hiệu nổi tiếng của công ty này đã đạt hơn 3 triệu NDT.

Hiện các nghi phạm gồm Hồng, Trương, Lý Mỗ Bách… đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự, với các cáo buộc liên quan như “làm giả nhãn hiệu đã đăng ký” và “bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã đăng ký”, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Các vụ việc cho thấy thủ đoạn phổ biến của đường dây hàng giả là tạo “vỏ bọc” doanh nghiệp hợp pháp, tận dụng uy tín địa bàn và kênh phân phối để đưa hàng giả vào chuỗi cung ứng. Ở mảng hàng tiêu dùng, việc hàng giả được đẩy giá lên gần mức hàng thật (từ giá vốn 150 NDT lên tới 2.400 NDT) làm gia tăng rủi ro cho người mua, đặc biệt trong bối cảnh giao dịch qua nhiều tầng nấc khiến việc truy xuất nguồn gốc khó hơn. Còn với hàng công nghiệp như vòng bi, tác động không chỉ dừng ở thiệt hại thương hiệu mà còn có thể ảnh hưởng tới an toàn vận hành và chi phí sản xuất của doanh nghiệp mua phải hàng kém chất lượng.

Theo The Paper