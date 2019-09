Triệt phá đường dây sản xuất ma tuý “khủng”, thu giữ khoảng 13 tấn hoá chất, tiền chất

Tối 10/9, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ công An phối hợp cùng các đơn vị như: A06, A07, A08, C09, K02 cùng nhiều đơn vị Công an các tỉnh thành như: Kom Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TPHCM và lực lượng Bộ Đội Biên Phòng, vừa triệt phá thành công 1 đường dây sản xuất ma tuý lớn.



Theo điều tra, khoảng đầu tháng 8/2019, các đơn vị công an nói trên đã ập vào kiểm tra khu nhà xưởng ở xưởng ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, lực lượng phát hiện có 1 nhóm (khoảng 7 người Trung Quốc) đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý.

Kho xưởng nơi công an phát hiện 13 tấn hoá chất, tiền chất phục vụ cho sản xuất ma tuý.

Ở hiện trường, công an thu giữ khoảng 13 tấn hoá chất, tiền chất phục vụ cho sản xuất ma tuý, hàng trăm lít dung dịch ma tuý tổng hợp cùng nhiều máy móc, dụng cụ dùng để sản xuất ma tuý.

Cùng thời điểm, công an ập vào khám xét nhiều điểm ở các tỉnh như: Bình Dương, Bình Định, TPHCM…Tại các địa điểm này, công an thu giữ nhiều nhiều hóa chất, công cụ phương tiện và tài liệu liên quan sản xuất ma tuý. Công an tạm giữ 10 đối tượng trong đó có 2 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.