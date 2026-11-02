Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, bắt giam 11 người

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 11 người trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả, thu giữ hơn 2.100 tấn phân bón cùng hàng trăm nghìn bao bì giả.

Ngày 2/11, Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, theo Điều 195 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.

Theo Công an TP.HCM, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương. Nhóm này do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu, sử dụng nhiều công ty để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Quá trình điều tra xác định, nhóm của Lam thành lập và điều hành các công ty gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam.

Các công ty này nhập khẩu phân bón có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào... rồi tập kết tại kho ở lô O2, đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP.HCM.

Sau đó, nhóm này liên hệ với các doanh nghiệp in ấn để đặt sản xuất bao bì mang nhãn hiệu, thông tin xuất xứ và chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với nguồn gốc thực tế của hàng hóa. Phân bón được sang chiết, đóng gói thành hơn 20 loại, giả mạo các sản phẩm có xuất xứ từ những thị trường có giá trị cao như Magnesium Sulphate (Ấn Độ), Kali Sulphate (Bỉ), phân bón hữu cơ Organic (Bỉ)...

Tang vật liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Các sản phẩm sau khi đóng gói được quảng bá, tiêu thụ thông qua hội nhóm và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, TikTok tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên, mang lại khoản thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, hoạt động sản xuất được tổ chức khép kín, sử dụng nhiều kho hàng trong khu công nghiệp, thường xuyên đóng kín cửa. Những người tham gia chủ yếu là người thân trong gia đình hoặc có quan hệ thân thiết nhằm tránh bị phát hiện.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tổ chức phá án, bắt giữ những người liên quan khi đang thực hiện hoạt động sản xuất phân bón giả.

Khám xét các địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 98.609 bao phân bón với tổng khối lượng 2.157 tấn, trong đó có 4.469 bao phân bón giả mà những người liên quan khai nhận đã làm giả.

Ngoài ra, công an thu giữ 5 máy ép nhiệt, 3 cân điện tử, 1 máy may bàn, 2 máy may cầm tay, 1 máy chặt bao, 1 máy in date, 124.100 vỏ bao bì phân bón giả, 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt, 10 CPU, 3 laptop, 21 trục in bao bì và 25 thùng tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định hoạt động sản xuất phân bón giả diễn ra từ năm 2025 đến nay. Nhóm này còn móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì mang thông tin xuất xứ nước ngoài phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và cá nhân ở TP.HCM cùng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các công ty trên, đồng thời thu hồi số lượng lớn sản phẩm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan, hành vi giúp sức, tiêu thụ sản phẩm cũng như quy trình nhập khẩu và chất lượng phân bón để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng tiêu thụ phân bón do các công ty trên sản xuất chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra để được xem xét chính sách khoan hồng.