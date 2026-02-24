Triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, thu 22 bánh heroin

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ một đối tượng, thu 22 bánh heroin.

Đối tượng Đào Minh Hoàng (x) bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật là 22 bánh heroin

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện một đường dây đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ với phương thức hoạt động tinh vi.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Đào Minh Hoàng (SN 1981, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội) giữ vai trò trung gian quan trọng. Hoàng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận ma túy từ các đối tượng bên kia biên giới rồi vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Số lượng lớn heroin bị thu giữ

Chiều 14/2/2026, khi Hoàng xuất hiện tại khu vực xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) để thực hiện giao dịch, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 22 bánh heroin.

Chuyên án được thực hiện với sự phối hợp của nhiều đơn vị thuộc Công an Nghệ An, Công an Hà Tĩnh và lực lượng Hải quan.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, việc phá án kịp thời trong dịp Tết góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ người dân đón Xuân an toàn.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.