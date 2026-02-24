Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu), và 3 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Phạm Thị Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cắt từ video

Các bị can khác gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, con bị can Phạm Thị Hoà), cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987). Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị truy tố về 2 tội danh gồm lừa đảo và "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, từ 10-2020 đến tháng 6-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, Slider về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỉ đồng còn lại, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định, các bị can này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng "chạy án" cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an nên có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền "chạy án", Lan và Hương đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỉ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỉ đồng; gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.