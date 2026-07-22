Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy Etomidate ngụy trang trong "pod chill", bắt nhiều nghi phạm, thu giữ 1.670 đầu pod.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án lớn, bóc gỡ đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate ngụy trang trong các thiết bị thuốc lá điện tử (pod chill), thu giữ 1.670 đầu pod chứa ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Nhóm bị can liên quan đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy Etomidate ngụy trang trong “pod chill”.

Theo cơ quan công an, các thiết bị thuốc lá điện tử có thiết kế nhỏ gọn, nhiều hương vị trái cây, từng được một bộ phận giới trẻ ưa chuộng, đã bị nhóm người buôn bán lợi dụng để ngụy trang chất ma túy Etomidate nhằm qua mắt người sử dụng và lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra, PC04 phát hiện bị can có biệt danh “Ba Giá” nghi mua bán pod chill chứa Etomidate tại địa chỉ 63/4/7 An Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.

Qua xác minh, “Ba Giá” được xác định là Nguyễn Hữu Huân (SN 1998, quê Đồng Tháp). Huân cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi (SN 1996, thường trú tại TP.HCM) tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dưới hình thức phân phối pod chill chứa Etomidate.

Bị can Lê Quốc Duy và Huỳnh Ngọc Thuý Như. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/6, Ban chuyên án quyết định phá án. Tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Hữu Huân và Ngô Thị Kim Chi đang bán pod chill chứa ma túy cho Trần Phúc (SN 1995, trú TP.HCM).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ hai đường dây cung cấp pod chill cho Huân. Trong đó, một đường dây do Huỳnh Ngọc Thúy Như (SN 2000) cầm đầu, có Hứa Tường Vy (SN 2006) tham gia giúp sức.

Đường dây còn lại do Lê Quốc Duy (SN 1986, quê An Giang) điều hành. Theo điều tra, Duy nhận pod chill chứa Etomidate từ Campuchia qua các đường tiểu ngạch khu vực biên giới An Giang rồi phân phối cho Nguyễn Hữu Huân.

Khi bắt giữ Duy, lực lượng chức năng thu giữ 37 đầu pod chill chứa Etomidate, 199,1 gr Ketamine và 199,2 gr Methamphetamine.

Tiếp tục truy xét, PC04 phát hiện thêm một đường dây khác do Han Kiat (quốc tịch Campuchia) cầm đầu. Nhóm này chuyên cung cấp pod chill chứa Etomidate cho các nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.HCM.

Đến nay, cơ quan điều tra đang tạm giữ và làm việc với 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài gồm 2 công dân Hàn Quốc, 1 công dân Trung Quốc và 1 công dân Campuchia. Theo PC04, các đối tượng này đều có đủ căn cứ để khởi tố về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm 1.670 đầu pod chill chứa Etomidate, 199,1 gr Ketamine và 199,2 gr Methamphetamine.

Công an TP.HCM cho biết Etomidate là chất ma túy đã được đưa vào danh mục chất cấm tại Việt Nam. Khi sử dụng dưới dạng pod chill, chất này có thể gây buồn ngủ sâu, mất ý thức, chóng mặt, lú lẫn, co giật cơ, ức chế hô hấp và đe dọa tính mạng, đặc biệt khi dùng cùng rượu hoặc các thuốc an thần khác. Việc sử dụng lặp lại còn có nguy cơ gây suy giảm chức năng tuyến thượng thận.

Theo cơ quan công an, hiện vẫn còn nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của Etomidate. Một số trường hợp chủ quan vì tự kiểm tra bằng que thử ma túy không cho kết quả dương tính nên tiếp tục sử dụng.

PC04 khuyến cáo phụ huynh, nhà trường và các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, quản lý, giúp thanh thiếu niên nhận diện rõ nguy cơ của các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.